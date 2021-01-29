不是每段感情都能開花結果，遇到難解的挫折，最後也只能忍痛分手，不過《搜狐網》命理專欄就點名3星座女生面對分手，會瀟灑轉身，不糾纏更不會裝可憐。

巨蟹座：

巨蟹座女生個性溫柔，對待感情十分謹慎，不會輕易開始一段感情，更不會隨意結束，她們相愛時愛得既深沉又火熱，正因為如此，一旦感情失敗了，即便是她主動提出分手，也需要漫長的時間療傷，面對曾經如此深愛的人即將分道揚鑣，巨蟹座寧願選擇瀟灑離去，也不願意藕斷絲連，因為她們知道，到頭來受傷的還是自己，乾脆再也不見，對彼此都好。

獅子座：

獅子座自信聰慧，感情拿得起放得下，她們在戀愛時深情浪漫，一旦不愛了就會冷靜的斬斷所有情感，不喜歡糾纏的她們相對自我，最怕戀人死纏爛打，分手時寧願決然轉身，也不願意假裝自己寬容大度，虛偽的和對方當朋友。

水瓶座：

水瓶座是否會和舊情人當朋友，端看當時是否是和平分手，如果分得難看，她們連虛偽的寒暄都辦不到，再者，如果在交往的過程中，發現對方的人生價值觀和自己有所不同，她們就會提前退場，不會因為對方求情示弱而有所動搖。

(中時新聞網)