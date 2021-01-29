新光醫院前副院長黃芳彥因涉及扁家國務機要費洗錢案，逃亡美國12年，近日在自家車上輕生身亡，外界對死因諸多揣測。工運人士鄭村棋猜測，說不定是FBI要過來，黃芳彥覺得有人要抖他的秘密，才輕生的。

黃芳彥胞弟黃重彥表示，當下的事情目前都不明朗，哥哥為什麼要這麼大動作，大家找不到原因，舉槍自盡要表達什麼事情也沒有交代。讓他不禁猜想，或許哥哥是「被自殺」也不一定。

鄭村棋在政論節目《新聞大白話》中表示，黃芳彥到底是自盡還是被自盡，他的弟弟忽然懷疑，有沒有可能被自盡？他的醫界好友、和信醫院藥劑室主任陳昭姿曾說一個故事，黃芳彥曾說，「如果FBI過來，他就把自己轟了。」鄭村棋認為，黃芳彥對扁家這樣的忠心，他到底要保守什麼秘密。

鄭村棋認為，黃芳彥活得很好，四大金釵會陪他，爾灣裡有豪宅，台灣還有人去陪他打高爾夫，他有什麼理由自殺；老婆死了、大兒子死了，那也是很久的事了。更重要的是，23、24日還有人跟他聯絡，在這種情況下，親友都說他毫無跡象會自殺，他「被自殺」的可能性很大。

鄭村棋則指出，黃芳彥曾說，若是FBI過來，他就自殺。現在美國政權交替，FBI若覺得他身上有很多東西可能被拿來操作；拜登比較柔軟，中美台、兩岸關係，難道會不想弄嗎？阿扁洗錢資料是美國人給的。12年來，黃芳彥活得好好的，忽然這樣，說不定是FBI要過來，他覺得，有人要抖他的秘密，就拿槍自盡，應該有更多內幕在後面。

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