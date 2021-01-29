前新光醫院副院長黃芳彥因替扁家洗錢，逃亡至美國，卻在日前傳出舉槍自盡，消息曝光震驚台灣政界與醫界，其弟黃重彥難以置信，稱哥哥不可能輕生，更透露兩人一直有保持聯絡，就在生前黃芳彥還在電話中大罵前衛生署長楊志良。

根據《TVBS》報導，弟弟黃重彥受訪時表示哥哥相當思念家人，也很關心台灣的疫情，生前在電話中還曾大罵楊志良，直到24日也一直有回訊，卻從隔天突然斷了消息，直到28日才聽到哥哥過世的消息。

黃重彥說，黃芳彥這10幾年間一直獨居在洛杉磯，在當地一直都有女性朋友與台大時期的好友會定期拜訪，但受到疫情影響，這一年幾乎都碰不了面，如今竟被發現陳屍車內，且當地法院證實黃芳彥為輕生，死因為槍傷，非一開始傳的用藥過量。

黃芳彥因捲入扁政府多項弊案，被視為扁家白手套，2008年扁政府下台後逃亡至美國，特偵組多次傳喚未到，因此由證人轉被告，並發布25年通緝令，直到2034年，卻在通緝令剩下一半時輕生，震驚台灣社會。

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