1月29日下午，正在上海滬東中華造船廠建造的第3艘075兩棲攻擊艦緩緩下水靠在岸邊，和第2艘075並排在黃浦江邊，很多軍事愛好者前來觀看。兩艦並排施工的圖片在網上引發大陸網友們的熱情，陸媒對此喊讚稱，如果075未再追加訂單的話，解放軍海軍可能就會著手建造更新型的076兩棲攻擊艦了。

大量軍事愛好者前往上海滬東中華造船廠觀看第3艘075下水，與去年下水的另一艘075的2號艦並排在江邊一起施工，網民們紛紛讚嘆景象很壯觀。（圖／環球時報）

據《環球時報》報導，29日下午上海滬東中華造船廠第3艘075兩棲攻擊艦下水後靠在岸邊，和第二艘075並排在黃浦江邊繼續進行施工，很多軍事愛好者前來觀看下水。網友發布照片上網時說，2艘075在江邊並排施工景象極為壯觀。

報導說，至目前為止，已開工建造的3艘075型兩棲攻擊艦已全部下水。這3艘兩棲攻擊艦下水日期分別為1號艦2019年9月26日下水、2號艦2020年4月22日下水、3號艦2021年1月29日下水，相當於半年多就有一艘下水，建造速度令人吃驚。

1月26日，大陸海事局曾發佈禁航通告，通告中說，29日有2艘新建船舶依次出塢，與此次075艦下水相呼應。

報導指出，該艦入役後，解放軍將可擁有一年12個月隨時都可部署兩棲攻擊艦的能力。

《觀察者網》報導指出，075是基於大陸造船工業成熟貨架技術製造的產品，建造速度較快。如果不追加訂單的話，海軍很可能就會著手建造下一型兩棲攻擊艦076型。

(中時新聞網)