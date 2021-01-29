64歲資深主持人澎恰恰日前宣布破產，欠債金額高達2.4億台幣。而澎恰恰日前受邀與王彩樺搭檔主持AMM亞洲心動娛樂新春特別節目《牛轉乾坤好運到》，一開場就被王彩樺猛攻欠債狂接通告，讓他哭笑不得。

澎恰恰受邀主持《牛轉乾坤好運到》，節目一開始王彩樺就開起他玩笑，狂虧他是不是很缺錢，什麼通告都接，還接到新加坡與台灣的跨國合作節目來，讓澎恰恰不知該怎麼回答，只能苦笑帶過，兩人幽默地的對話，也讓逗樂現場來賓。

澎恰恰、王彩樺、白雲還會演出爆笑短劇。(AMM亞洲心動娛樂提供)

除了澎恰恰、王彩樺的有趣互動，節目還找來選秀節目《DD52》出道的女團「PINK FUN」與歌手金志遙、梁一貞、邵大倫，加上模仿秀走紅的小阿妹簡語卉、小伍佰黃上，一同慶牛年。金志遙、梁一貞與邵大倫也分別帶來郭富城、蕭亞軒、蕭煌奇的模仿秀，維妙維肖效果十足。

最後還有康康、荒山亮、閻奕格接力開唱「HAPPY牛YEAR演唱會」，一起嗨翻大年初一，絕對是不可錯過的闔家歡樂首選。觀眾可在AMM亞洲心動娛樂臉書粉專觀看，並下載APP，線上直播抽紅包，邊看邊拿壓歲錢。

(中時新聞網)