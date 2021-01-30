黃芳彥涉嫌為第一家庭洗錢2.8億元，在2008年11月逃亡美國滯留不歸。還一度放鳥特偵組，成為扁案「頭號通緝犯」。當年承辦檢察官之一越方如說，如果當年黃芳彥履行承諾回台，今天也不至於有這樣的遺憾發生。而各界關注檢方從黃芳彥西裝口袋搜出價值破億元的75件名錶珠寶，包含2顆5克拉的鴿子蛋裸鑽，恐怕難逃被沒收命運。

黃芳彥生前捲入的弊案中，最令人矚目的莫過於第一夫人吳淑珍的國務機要費案，黃芳彥於2008年11月疑似聽到風聲，避走美國，2009年1月23日，黃芳彥自洛杉磯致電特偵組，供認幫吳淑珍保管一批珠寶，特偵組搜索黃住處，在其西裝口袋找到75件珠寶，包括6款名錶、11顆裸鑽（重量2克拉6顆、3克拉2顆、4克拉1顆、5克拉2顆）、58件珠寶，經鑑定裸鑽價值4700多萬，珠寶價值5500多萬元，總計價值破億元。黃涉嫌協助吳淑珍處理國泰世華銀行保管室鉅款，也幫吳以6000萬買寶徠豪宅。

特偵組2017年裁撤後，黃芳彥案移交北檢，這批被查扣的75件裸鑽、珠寶向台銀租保管箱藏放，也隨著移交北檢處理、保管。隨著黃芳彥身亡，不予起訴之後，這批身價不斐的珠寶何去何從？成為外界關注焦點。台北地檢署透露，未來不排除聲請沒收這筆贓物，目前仍在評估當中。

當年，黃芳彥一度告訴特偵組，願意回台配合偵查，沒想到卻在最後關鍵放了特偵組鴿子。特偵組2009年3月18日對黃芳彥發佈「特偵緝字1號」通緝令，黃也成為首位遭特偵組發布通緝「頭號通緝犯」，時效至2034年1月22日。

據《中視新聞》報導，當時負責調查此案的特偵組成員檢察官越方如，聽到黃芳彥輕生客死異鄉的消息後表示，「黃芳彥當時是有答應特偵組回來台灣，除了釐清案情，也可以回到他習慣的生活環境，也許今天不會有這樣的事情發生。」

由於黃芳彥當時的角色，已經從第一家庭的御醫，變成經手重大財物的關鍵帳房。《聯合新聞網》報導，有前特偵組檢察官形容，黃芳彥根本就是扁案的潘朵拉盒子的關鍵鑰匙，如果當初他沒有食言，回到台灣作證，扁案發展恐怕不只如此。

(中時新聞網)