在以前祖父、祖母那個「重男輕女」的傳統年代裡，都是由男性撐起頭頂一片天，只是時移世易，現代女性性格獨立自主，也能獨力撐起自己的一片天，早已習以為常、見怪不怪了！根據歐洲最大金融控股集團「瑞銀集團」發表一項最新研究指出，有超過半數的亞洲億萬女富豪讓自己變有錢的秘訣，在於她們的理財方法確實與眾不同也別出心裁，就像美國實業家米洛迪・霍布森（Mellody Hobson）從原本的一無所有、連學費都繳不出來，憑恃自己清醒的頭腦，努力學習更多理財投資方法和知識，直到今天，已然成為美國華爾街金融圈最具權力的黑人女性，精準闡述了更見醒目突出的「女性撐起一片天」趨勢！

以女性視角分析：善於投資理財以對抗貧窮

翻開米洛迪・霍布森的資歷，洋洋灑灑一長串，她同時是美國CBS新聞財經節目主持人、ARIEL艾瑞爾投資集團總裁、夢工廠工作室董事會主席及雅詩蘭黛、星巴克等企業董事會成員，並入選「世界經濟論壇」明日世界領袖、《華爾街日報》「最值得矚目的50位女性」、《時代》雜誌「年度百大最具影響力人物」……等。

此外，她的丈夫還是《星際大戰》導演喬治・盧卡斯（George Lucas），兩人身家超過數百億美元，但是看似人生勝利組的她，其實並非一開始就發展順遂，在她求學期間，就差點因為繳不出學費而無法繼續讀書，這也讓當時小小年紀的她清楚地意識到何為「貧窮」……，當下心裡所想的是，自己最大的本錢就是頭腦裡的智慧，也是唯一可以用來對抗貧窮之法。

「當四周處於一片混亂中，我認知到唯有學業是我可以很好地控制的一件事，至少得到好成績讓我能心安理得、內心感到平靜。」米洛迪・霍布森回想自己從小就不斷面臨著貧窮循環，讓她比起其他人更早開始學習投資理財的方法，一步步憑藉著自己最擅長的「頭腦」，認真生活、持續學習投資理財，並逐步地取得今天的成就。

說到投資理財話題，米洛迪・霍布森侃侃而談，她以其獨有的「女性視角」，針對現行教育制度普遍不重視投資理財觀念，表達了個人相當不認同的想法和看法：「為什麼現在的學校都不教導學生如何投資理財？這是我最不明白的一件事，善用投資理財工具絕對可以讓你的生活過得更好，很可惜的是，絕大多數的學校並沒有教導學生這方面相關知識。」

以下米洛迪・霍布森根據多年來身經百戰投資理財經驗與心得整理出「女性理財的5堂課」：

(中時新聞網)