要徹底根治拖延問題，自我激勵的喊話、過於深奧的理論，都是不夠的。

你需要的是一套系統性的方法，

有步驟、有計畫地重新改造你的工作習慣

★亞馬遜讀者4.5星好評

★上班族、研究生、自雇者、斜槓族必備

★20年時間管理顧問經驗、科學實證有效的拖延戒斷法

為什麼工作堆積如山，總到死線前才熬夜趕工？

其實問題不是時間不夠，

是因為你沒有消除「拖延不做」的壞念頭！

●你是哪種拖延症患者？

1. 憂慮者──「我不斷想著截止時間，想像可能會出問題，於是我的進度就落後了。」

2. 完美主義者──「我花好多時間修改和抓錯，導致我遲遲沒有完工。」

3. 濫好人──「我每件事都答應幫忙，最後根本沒時間完成自己的工作！」

4. 瞎忙族──「我總在各個工作項目之間團團轉，整天都很忙碌，卻什麼也沒完成。」

5. 隱性拖延症患者──「我總能按時完成任務，但在那之前，我總是遲遲沒有動工，導致最後關頭時，必須耗盡心力才能完成。」

【精彩書摘】

我們很難集中注意力的原因之一，其實是生物演化使然。我們的大腦天生就能夠迅速轉移注意力，這是因為人類的祖先早年生活在十分危險的環境當中，必須不斷偵測週遭的威脅，才能生存得更久，並繁衍後代（也就是我們），而警覺力較低的祖先則存活得不夠久，導致沒有後代子孫。所以，某種程度來說，那些不專心的人才是大自然中的適者，而長時間專注於一件事的人，則因忽略週遭環境而被淘汰了。也就是說，我們之所以會持續偵測週遭環境，是因為我們天生如此，我們的祖先學會不斷評估生存環境，而我們也繼承到這一點。

快速又頻繁地轉移注意力，雖是人類祖先必備的強大能力，但到了現代，多數人並不會持續受到人身安全的威脅，這種能力也就沒那麼有幫助了。相反地，有許多工作都需要我們長時間持續專注。幸好，我們的祖先有時也需要集中注意力。想想看，他們必須悄悄跟蹤，並等待合適的時機攻擊獵物，這會需要多麼專注，又需要多少技巧。或者，他們用石頭製造工具時，也需要極度專心，一次只能削下一小片。因此，這種專注的能力也是我們大腦天生所有，雖然它不像轉移注意力和偵測環境那麼強大，或屬於生存必需，但這並不表示你沒有集中精神的能力。以下是一些運用大腦技能來提高注意力的方法。

一次只做一件事

你的大腦非常強大。沒錯，你的大腦。我不是在泛指一般人腦，而是在說你的大腦，就是你頭殼裡的那一個。你可能會想：如果我的大腦這麼厲害，為什麼我還沒辦法把事情做好？為什麼我沒辦法在必要的時候專心呢？

我們難以集中注意力的其中一個原因，就是我們不肯讓大腦適當運作，導致大腦累癱了。我們沒有專注於手頭上的單一工作，反而一心多用，還被信件、電視、科技產品等各種干擾包圍，這些東西全都在爭奪著我們重要的心智能量。因為填塞了太多外來的工作和資訊，我們的大腦就像一隻被剪掉羽毛的鳥，無法順利飛行。一心多用會「削減」大腦專注於手頭任務的能力，使得大腦只能發揮出一小部份的潛能。

一心多用本身就是個迷思，這並非我們的大腦天生會做的事。「多工處理」是用來形容可以運作許多程式的電腦，而不是指人類工作的方式。電腦不會思考，也沒有雜念，還有多「大腦」核心，讓它們能一次進行多項工作。科學研究顯示：人類的大腦無法像多核心電腦那樣同時維繫多種運作。相反地，當我們一心多用時，我們只會在一件任務上短暫聚焦，然後馬上跳到下一項工作。因此，這根本不是真正的一心多用，而比較像是連續不斷地進行單項小任務。我們的大腦一次只能專注於一件事，當你試圖一心多用時，這些短暫的專注火力並不足以完成複雜的任務。

學習停止一心多用，快速聚焦於單一工作，給你的大腦一次翱翔的機會吧。

(本文摘自《為什麼事情明明很多卻不想做？》/商周出版)

【作者簡介】

加蘭・庫爾森（Garland Coulson）

廣受歡迎的演說家，在生產力與時間管理領域擁有二十多年的教學經驗，被稱為「時間隊長」。

庫爾森著重於教導人們用極短的時間來提高產能，讓大家擁有更多時間陪伴家人、朋友，享受熱情所在，並擁抱更美好的時光。目前他和妻子泰莉．麥克（Terry Mack）住在加拿大亞伯達省的斯布塞格路夫（Spruce Grove, Alberta）。

個人網站：www.CaptainTime.com

YouTube頻道：GarlandCoulson

劉佳澐

淡江大學英國文學碩士。任職於電影發行商，兼職影視與藝文類翻譯。

《為什麼事情明明很多卻不想做？》/商周出版

(中時新聞網)