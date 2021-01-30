娛樂8點半》資深港星石修8歲時就以童星身分出道，演技精湛的他，演過多部電視劇與電影，其中，最為讓台灣觀眾熟知的是，石修在港劇《天龍八部》以「慕容復」一角，紅遍中港台，石修還被封為「永遠的慕容復」，不過石修過去卻自曝罹患怪病，不管吃什麼都原樣排出，還暴瘦21公斤，彷彿是在鬼門關前走一遭。

72歲石修受擔任編劇、製片兼副導演的父親影響，在8歲就以童星出道，參與電影《駙馬艷史》演出，石修從此就和表演結下不解之緣，有戲劇天分的他，一演戲就火速打開知名度，也奠定石修的童星地位，人氣很夯的石修，還創下3年內拍了40多部戲的紀錄，但石修也因拍戲而影響課業，最後石修在13歲那年暫停演藝事業，回歸校園、專心把學業完成。

石修國中畢業後，他才重返螢光幕、接拍《冷暖青春》、《七彩姑娘十八一朵花》等電影，後來粵語片式微，石修開始轉戰小螢幕，在電視劇《夢斷情天》、《黃飛鴻》、《龍虎豹》、《絕代雙驕》等戲都有演出，石修除了演戲，同時，他也往主持發展。

石修不只演過多部電視劇與電影，最為讓台灣觀眾熟知的是，石修在港劇《天龍八部》飾演慕容復一角，紅遍中港台，石修還被封為「永遠的慕容復」，石修顏值俊俏，可以說是從童星時期就帥到大，兒子陳宇琛也遺傳父親的優良基因，擁一張俊俏顏值，同時，陳宇琛也繼承父親衣缽成為演員，父子都在演藝圈闖出一片天。

石修從童星就從小帥到大，到現在72歲依舊是型男一枚。（圖／本報系資料照片）

不過石修在2017年卻自曝身體亮紅燈，石修自爆他1981年拍《楊門女將》時染消化怪病，他吃什麼都會原貌拉出，連走路都沒有什麼力氣，體重還暴瘦近21公斤，石修為此相當苦惱，他求助醫師之外，鄭少秋也建議石修，推薦他找師父運動打太極，才讓石修病情逐漸好轉、食慾恢復，石修從鬼門關前走一遭，也讓他至今都對鄭少秋懷著感恩之心。

石修2014年來台宣傳戲劇《鋼鐵之心》。（圖／本報系資料照片）

經歷一場大病，石修現在身體健康，同時，石修保養有術，顏值、外貌依舊帥氣，72歲的石修風度翩翩、相當有魅力，石修也注重養生和飲食，不菸不酒、熱愛運動，他還曾向港媒笑說，可能家族有不老基因。而身為「老戲骨」的他，人氣、演技依然很夯，石修近年也推出電視劇、電影作品，在台灣電視劇《鋼鐵之心》也有演出，石修打算繼續演戲，笑喊他還沒打算退休。

(中時新聞網)