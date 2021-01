理財周刊發行人-洪寶山。(圖/理財周刊提供)

一家公司好不好,評價的方式很多種,有的公司成功的地方在於抓住了時代變遷的潮流,搭上了順風車,例如靠著社群網站的臉書,擠進全球市值第八大企業,市值法是最普遍用來衡量全球企業的方式之一,因為簡單易懂,所以每年都會有媒體做排序。

科技實力支持美國繼續強大

截至元月二十日為止,全球市值前十大企業,美國公司占了七家,分別是蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、特斯拉、臉書、波克夏海瑟威,而且有六家是科技公司,明確的指出美國之所以強大,除了美元與軍力,更重要的是不斷創新的科技研發能力,這也是川普時代的美國為什麼堅持要制衡中國的華為、中興通訊、海康威視、大疆創新等在科技領域擁有領先技術的企業,因為科技的領先,才能確保軍事武力的優勢,因此拜登就任後,市場正密切觀察拜登的中國政策能延續幾成川普的強硬抗中路線。

從拜登元月二十五日簽署「買美國貨」行政令來看,初上任的拜登採取川規拜隨,正如白宮發言人表示,「拜登政府將會用戰略耐心,來面對北京帶來的新挑戰」。

SEMI要拜登改變對中政策

大家都在等拜登掀底牌,但另一方面也主動的探試拜登的底牌,自從拜登就任之後,中共飛機擾台的頻率更加頻繁。國際半導體產業協會(SEMI)發信給拜登幕僚,希望可以重新思考對中國的出口管制政策,期盼新政府能立即解決積壓很久的許可證申請,SEMI甚至用「拖延就等於是拒絕」的字眼來表達,由此便可了解為什麼外資連續三天(1/22~1/26)共賣超台股842億,其中台積電占了670億元(79.5%)。

雖然英特爾沒有釋出委外代工給台積電的訊息是個關鍵因素,但更重要的是,市場關心因為先前的美中科技戰所造成的轉單效應,以及當下台灣晶圓代工廠的產能不足所造成的缺貨漲價會不會趨緩,於是躋身全球市值第九大的台積電,在美中科技戰新頁依舊佔據了高度的戰略地位,能不能讓拜登新政府延續川普時代的美台關係,避免重回歐巴馬時代的「挺台不抗中」的兩岸政策,台灣的半導體實力是張關鍵的王牌。

全球危險地依賴台灣半導體

疾風知勁草,台灣的半導體實力在這次車用晶片缺貨危機展露無遺!《彭博》元月二十六日以「全球危險地依賴台灣半導體」(The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors)為題報導,包括德國福斯汽車、美國福特汽車和日本豐田汽車等,現在都因為缺晶片而被迫停工,傳出紛紛向台灣和台積電求救。繼去年秋天調漲價格之後,台積電考慮將車用晶片價格最高再調漲15%。

過去,美國賺制定標準財,歐日賺品牌財,台灣賺代工財,也就是外界戲稱的別人吃肉、我們喝湯,如今在先進製程上,台積電的三奈米廠預計今年試產,而三星的三奈米廠還在選地點,《彭博》指出如果轉換至體積更小、更為節能的晶片,在先進製程上,台積電可是愈來愈鞏固領先地位。

車用晶片短缺,讓定價話語權從車廠轉移至台積電、聯電等業者!全球才驚覺台灣和台積電在晶片製造技術的重要性,而且瞬間變得不容忽視。

1970年代以英特爾、蘋果、微軟等科技創新公司為主的矽谷逐漸崛起,在1990年代的個人電腦問世後,引導科技創新的方向,直到今日。但隨著英特爾堅持一條龍的自製,在先進製程跟不上台積電後,台灣以台積電為中心發揮母雞帶小雞的優勢,複製當年矽谷崛起的模式,培養了全球最主要的晶片封裝廠日月光、全球最大的智慧型手機晶片供應商聯發科。

科技戰略價值成為台灣軟實力

現在鴻海將跨入新能源車領域,未來車用智慧化晶片有台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠的支持,從單一的護國神山,擴大為護國神山群,台灣的科技戰略價值將成為歐美日反對中國對台灣動武的軟實力,可以說台積電媲美FAANG五大具有科技創新公司的地位,引領著台灣的科技業進行一場寧靜的技術升級革命,也無形中解決了台幣升值匯損的問題,因為晶圓廠的產能不足,歐美日車廠被迫接受匯損的加價,這給了台灣外銷產業的啟示,只要產品創新獨到,具有不被取代的價值,就不怕客戶不掏腰包,期盼這波台商鮭魚返鄉的資金能成為台灣產業升級的推力。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1066期》)

《理財周刊1066期》

(中時新聞網)