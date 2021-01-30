DMS市場預估。(圖/理財周刊提供)

八吋晶圓大缺貨，相關晶片喊漲聲此起彼落，吸引多方資金爭相搶買漲價受惠者，成為台股盤面的強勢主流之一。近期傳出漲聲的CIS，在自駕車趨勢的龐大需求商機加持下，未來有望呈現價量齊揚的表現，相關供應鏈或將迎來營運成長的雙重引擎。

市調機構Omdia近日表示中低階的五百萬及八百萬畫素CIS(CMOS影像感測器)嚴重短缺，三星從二○二○月十二月起CIS價格調漲40％，其他CIS供應商也漲價二○％。導致本波CIS漲價主因是八吋晶圓代工產能吃緊，所引發的晶片全面漲價潮，投片在八吋晶圓生產的電源管理IC、驅動IC、指紋辨識IC、MOSFET等產品，自二○二○月年下半年就陸續缺貨漲價。

三星擴廠搶SONY市佔

為滿足客戶訂單需求，三星位於韓國華城的第十一條DRAM產線已改建成CIS產線，將CIS總產能提高20％並開始進入量產階段。三星高層這個產能轉換策略可說是一舉兩得，既可以透過減少DRAM產能來托高DRAM報價，又可增加CIS產能來加速搶奪CIS龍頭SONY的市佔(相較SONY的CIS市佔從二○一九年的48.5％降至47.6％，三星則是從18.1％增至21.6％)。

中國手機品牌廠推出性價比更高的高畫素多鏡頭機種，成為三星爭食SONY市佔的最大助力。品牌廠仍把高畫素相機作為高性能差別化的行銷賣點，隨著鏡頭數需求增加，對CIS需求也會跟著增加，例如近期上市的小米11，前後四個鏡頭中就有三個是用三星的CIS。

根據TSR預估，一部智慧型手機的平均畫素將從二○二○年的5900萬畫素提升到二○二四年的1.12億畫素，對CIS需求也將隨之增加。KPMG預估全球CIS市場規模將從二○二○年的470億美元，增加至二○三○年的1430億美元。其中，車用CIS佔整體市場比重約14％，預估二○三○年市場規模增加至200億美元。

中國新創車廠 創造龐大車用CIS需求

CIS不僅供給端的產能受限，需求端還因具有自動駕駛功能的未來車加速到來，讓車用CIS需求更為火爆，在新創車廠積極搭載更多感測器來作為技術亮點的趨勢下，可預期上述車用CIS在整體市場比重具有不小的上修潛力與空間。

CIS可協助自動駕駛實現更精確、可靠的性能，確保駕駛與乘客安全，同時滿足各環境及使用壽命等嚴苛條件，成為發展自動駕駛的重要元件。汽車對環境感測仍強調多感測器融合，車外感測器的採用數量，隨著自駕等級上升而增加，鏡頭及毫米波雷達也因高度自駕而提升規格。

除了車外需要搭載鏡頭感測外，隨著自駕等級升到需轉換駕駛權的Level3～Leve4後，車內的駕駛人監測系統(DriverMonitoringSystem；DMS)能直接辨識駕駛的鏡頭方案需求也隨之而生。駕駛人監測系統能夠有效偵測駕駛分心及注意力下降，並給予適當的警示及採取有效的行動。

全球商機上看百億美元

目前搭載鏡頭方案的駕駛人監測系統車款仍為少數，但在交通法規、先進駕駛輔助系統(ADAS)性能增加及自動駕駛等級提高的發展趨勢下，在新車滲透率將會快速提升，尤其是在政策積極主導的中國市場，TrendForce預估二○二○～二○二五年的年複合成長率為92％。

目前搭配鏡頭的CIS為電動車龍頭特斯拉應用於環景偵測及ADAS的關鍵元件。隨著特斯拉Model 3及Model Y等車款持續放量，對採用BGA封裝、體積較大的車用CIS元件需求將持續增加。市場預估特斯拉二○二一年年產量為100萬輛，二○二二年再成長至200萬輛，較二○二○年的52萬輛成長一倍及三倍。

二○一九年平均每輛汽車搭載二顆CIS，根據中國廣發證券預估，如果未來平均每輛汽車搭載六～七顆鏡頭，平均CIS單價按照10美元計算，單車價值約60～70美元，全球每年汽車銷量九千萬輛，全球車用CIS潛在市場規模將達到54～63億美元。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1066期 2021.1.29出刊

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1066期》)

《理財周刊1066期》

(中時新聞網)