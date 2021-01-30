生活中我們會遇到形形色色的人，有些人個性單純，想法都寫在臉上，有些人則不同，或許他們看上去很親切，對人溫和有禮，但內心卻和這樣的形象不相符。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名天秤座、摩羯座、處女座、金牛座的人心機很重，很會隱藏真實的想法，表面上看起來是個好人，一旦惹毛他，將會遭受到可怕的報復。

▍1.天秤座

可以用「雲淡風輕」四個字概括天秤座，有些人覺得天秤看起來笨，其實他們是風象星座裡最理性的，只是擅長裝傻罷了，在裝傻和真傻之間游刃有餘，讓人根本看不出。表面看起來什麼都不知道，其實心裡非常清楚，天秤座可以稱作是心機最深但表面掩飾的最好一個星座。

▍2.摩羯座

摩羯心機很重，尤其是摩羯男，他們會把心機用在自己的愛人身上，是屬於目的性很強的那種，讓人會有些不舒服，但不會主動傷害他人，除非有人自己犯賤倒貼上去，被他們傷害了也怪不得別人了。

▍3.處女座

處女座的人善於保護自己，有些處女座總以為自己很厲害，表面對你很好，背後使手段絆倒你，但是絕大部分處女座完全要看別人怎樣對待自己，不會主動去做傷害別人的事情。對朋友也很講義氣，只是如果真正得罪了他，就會記仇很久，逮到機會就報復。

▍4.金牛座

金牛座的人很聰明，有心機，但絕對不會外露。金牛座很懶，有些事早已看穿就是懶得說出口，可別以為他們真的傻傻悶悶的，金牛座要是真的計較起來、耍起心機非常可怕，別以為金牛座好欺負。金牛座聰明又耿直，雖然有心機，但是絕無害人之心。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)