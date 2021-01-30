不能出國沒關係，在台灣也可以逛唐吉訶德了。儘管觀光客無法造訪日本，該公司憑著多品牌的互補，以及進軍海外市場，疫情下營收和獲利仍雙雙成長。

根據《財訊》雙週刊報導，受武漢肺炎疫情影響，2020年4月起，造訪日本的外國人比前1年同期減少幾近99%，對於以做觀光客生意為主的零售業者造成極大衝擊。不過，經營唐吉訶德連鎖折扣店的泛太平洋國際控股公司（PPIH），卻因超前部署和迅速因應，營收仍持續刷新歷史紀錄。

攤開PPIH 2020會計年度（2019年7月到2020年6月）的財報，其營業額比前1年增加27%，達到1.68兆日圓；營業利益增加20%，達760億日圓，營收與獲利連續31年成長；淨利則成長7%，為503億日圓，連續11年創新高。

2020年7月到9月，PPIH的營業額雖比前1年減少2%，但淨利大增31%，達164億日圓，創該季歷史新高。至於全年的業績，PPIH預估營業額增加1%，為1.7兆日圓，淨利成長2%，為510億日圓。

《財訊》報導指出，在亮麗的業績支持下，PPIH 2020年的股價漲幅達到32%，總市值約1.5兆日圓，在零售業排名第5，僅次於迅銷、7&i控股、AEON、宜得利控股公司。在疫情重創下，PPIH仍能屹立不搖，主要歸功於創辦人安田隆夫早就思考非常態，時時想打破常識的經營方式。

商品堆滿滿 賣場像迷宮

安田隆夫1978年開始創業生涯，1989年開了第一家唐吉訶德；取這個名字就是要和主流的零售業與眾不同，像西班牙這位騎士一樣，全力朝理想邁進。事實上，唐吉訶德也發展出自己的特色，包括營業到深夜，尤其深獲外國觀光客的青睞；「壓縮陳列」的商品擺設方式，讓賣場動線像迷宮，使消費者有置身叢林的探險樂趣；POP（銷售點廣告）手寫板如洪水氾濫，引發消費者衝動購買。

安田不以此為滿足，多年前開始為拓展版圖部署。2007年買下超市長崎屋，吸收了銷售魚、肉等生鮮食品的專業知識，其後成功應用在兼賣日用品、雜貨和生鮮食品的「MEGA唐吉訶德」上，業態也從折扣店擴大到綜合零售業者，使消費者年齡層更廣，女性占比則從4成提高到7成。

《財訊》雙週刊報導分析，2019年，PPIH將經營綜合超市的UNY納為子公司，旗下有APiTA、PIAGO等品牌，也在這次疫情中發揮綜效。位於市中心的唐吉訶德以觀光客和商業需求為主，但觀光客蒸發後，多半位於郊區生活商圈的UNY，與唐吉訶德形成很好的互補。

(中時新聞網)