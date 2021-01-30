澳洲海灘日前出現一隻俗稱為「西班牙舞孃」（Spanish Dancer）的巨型海蛞蝓嬌客，網友將浮在水面下、體長將近30公分、體色鮮紅宛如佛朗明哥舞者舞衣的海蛞蝓畫面貼上網，引起數千網友讚嘆。

巨型海蛞蝓「西班牙舞孃」（Spanish Dancer）在海裡游動的畫面。

巨型海蛞蝓「西班牙舞孃」（Spanish Dancer）。

綜合澳洲第7頻道新聞網（7 News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名帳號為「adigaz」的澳洲網友13日將自己在西澳度假勝地珊瑚灣（Coral Bay）海灘上捕捉到的美麗巨型海蛞蝓畫面分享在自己的Instagram帳號上，畫面顯示，純淨的淺棕色淺灘上躺著一隻體型扁平、身上點綴著鮮紅色、亮橘色、淺橘色斑紋的神秘生物，「adigaz」描述，這隻海蛞蝓身長約25至30公分，先前隨著海潮游上岸，當時正試著穿過礁岩返回海底。

照片引起許多網友驚嘆，底下留言區「哇」、「超級美」等讚嘆聲不斷，《每日郵報》指出，照片也出現在臉書上，引起數千人熱烈迴響，還有人以為是假的。

根據《澳大利亞生活地圖集》（Atlas of Living Australia）、行政院農委會、「自然與人文數位博物館」官網介紹，西班牙舞孃的學名為「Hexabranchus sanguineus」，正式中文名稱是「血紅六鰓海蛞蝓」，牠們是海蛞蝓家族裡體型最大的一種，身長最長可達90公分，不過多數如圖片中的20至30公分。就像名字一樣，牠們的身體表面長了6個鰓讓牠們呼吸，牠們屬於裸鰓動物，沒有殼貝等堅硬外表保護，但是因為體型上佔有優勢，加上又有鮮艷體色作為保護，因此能夠成功恫嚇敵人。

平時血紅六鰓海蛞蝓多在礁岩表面緩慢爬行，不過當遇到外在干擾時，牠們會開始蜷曲，讓身體緊縮、擴張，藉此移動躲開外在干擾，加上牠們鮮紅的體色、皺褶狀的身體邊緣，當擺動有如斗篷的身體游泳時，畫面就像一名穿著華麗紅色舞裙的佛朗明哥舞者在跳舞，因此才有了「西班牙舞孃」、「西班牙舞者」、「西班牙舞姬」等可愛暱稱。

血紅六鰓海蛞蝓多棲息於印度太平洋地區的熱帶、亞熱帶海域，棲地擴及澳洲、日本、夏威夷、部分東非地區，自然與人文數位博物館官網指出，台灣則分布於東北角、綠島、墾丁、小琉球、澎湖等地。

(中時新聞網)