80歲國寶畫糖一甲子 龍貓、天竺鼠車車活了

台灣曾是蔗糖王國，有著相當成熟的煉糖技術，也因此延伸出許多關於糖的文化，「畫糖」便是其中一項，這甜甜的滋味，是許多人的兒時記憶。在熱鬧的信義街頭，有一個不受外界干擾的身影，全神貫注的在銅板上揮灑，他是畫糖人吳富雄，今年80歲，雖然年紀大了，但他還是想繼續發揚這傳統技藝。

吳富雄的爸爸也是畫糖師傅，他從小就跟在爸爸身邊，一邊看著他畫糖表演，一邊幫忙做簡單的煮糖工作。(攝影/邱子軒)

吳富雄的爸爸也是畫糖師傅，他從小就跟在爸爸身邊，一邊看著他畫糖表演，一邊幫忙做簡單的煮糖工作。耳濡目染下也讓他對畫糖產生興趣，14歲那年吳趁著爸爸休息空檔試著畫糖，當父親回來時看到他做的有模有樣，便叫他隔天開始上工，從此吳富雄開啟這條畫糖之路，一做就是66年。

吳富雄全神貫注的在銅板上揮灑。(攝影/邱子軒)

無論什麼圖案，吳富雄都能把它變成晶瑩剔透的畫糖，金黃色的糖漿有著淡淡的焦香味，吃起來口感脆脆的，不同於麥芽糖的黏牙，雖然沒有入口即化，但這甜而不膩的感覺，是陪伴許多大小朋友成長的回憶。要做出正宗古早味，就要用舊的東西，吳富雄提到，他使用的器具很多都是爸爸親手做的，像是他十分愛護的鑰匙型模具，已經有超過百年的歷史。

鑰匙模具已有超過百年的歷史。(圖片/吳富雄提供)

師傅用糖畫超人氣卡通天竺鼠車車。(攝影/邱子軒)

造型可愛的龍貓成為晶瑩剔透的畫糖。(攝影/邱子軒)

超過一甲子的歲月，吳富雄經歷過許多階段，從挑著扁擔叫賣，再跟著民俗技藝團四處表演，到了現在成為一名街頭藝人。世界不斷的變化，但不變的，是老師傅對畫糖的熱忱，他笑著說：「60幾年來就是一直傻傻地做，一天做多久也不知道，就從白天做到晚上。」然而，如今傳統技藝逐漸沒落，表演的邀請也減少許多，可吳富雄還是堅定的表示會繼續畫糖，讓這流傳千年的技藝，和對爸爸的回憶，不消失在這變幻莫測的世界。

吳富雄過去曾跟著民俗團到處表演畫糖。(圖片/吳富雄提供)

(攝影/邱子軒、剪輯/陳科廷)

(中時新聞網)