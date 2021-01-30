英特爾新執行長杰辛格將上任，並宣示重回技術路線；在市場多重挑戰下，這個半導體巨人正努力再度贏得投資人肯定。

根據《財訊》雙週刊報導，英特爾最新的公告，杰辛格（Pat Gelsinger）將於2月15日接任英特爾最新一任執行長，擔任救援重任的原執行長史旺（Bob Swan）則功成身退。市場對杰辛格血統純正的技術資歷抱以期望，帶動英特爾股價大漲。

技術人領軍 對抗3大挑戰

《財訊》報導指出，眾所周知，2020年對英特爾而言，是非常艱苦的1年，所面臨的3大挑戰，壓得英特爾幾乎毫無喘息空間。其中最慘烈的，是超微（AMD）在產品線上給予英特爾極大的壓力，甚至迫使英特爾打破其1年僅推出一代產品的慣例，連續推出兩個世代，但仍無法與超微抗衡，甚至失去桌機處理器龍頭地位；英特爾向來引以為傲的製程技術也不斷遭遇瓶頸，導致新產品的布局也一直被推遲。

第2項挑戰，在於主流市場大客戶流失。蘋果推出自有基於安謀（ARM）架構的M1處理器，應用於自家所有電腦產品，取代過去採用的英特爾平台；微軟加速Windows-Arm相容計畫，甚至打算仿效蘋果推出自己的微軟版Windows處理器。另外，由於14奈米與10奈米良率都不好，這讓英特爾即使推出更有競爭力的架構，但仍難滿足市場需求。

第3個挑戰則是高速運算市場出現隱憂。包含亞馬遜、谷歌都推出新一代安謀架構處理器計畫，同時，基於安謀架構的伺服器客戶也不斷增加，直接威脅到英特爾的最大獲利來源，對英特爾來說更是生死交關的大事。

《財訊》報導指出，新執行長就任之後，仍須處理這些燙手山芋。杰辛格在英特爾的資歷長達30年，推動多款經典處理器架構的技術發展，並與微軟合作共同發起知名的英特爾開發者論壇，為英特爾打下雄霸處理器市場的基礎。事實上，他原本對於執行長的大位就極有野心，只是運氣不佳，一直沒有被排進候選名單內，2009年離開英特爾加入EMC，後來EMC被戴爾（Dell）併購，他又前往EMC所併購的VMWare擔任執行長。

對英特爾而言，杰辛格是血統純正的英特爾技術人，召回杰辛格掌舵，也算是走回由技術人領軍的傳統路線，代表英特爾未來將更重視技術發展。且由於他在其他企業的歷練，對守住英特爾最賺錢的高效能運算與企業部門也能更有把握，這也讓投資人重新把目光投注到英特爾身上。同時間，超微股價則是呈現下跌局面。

(中時新聞網)