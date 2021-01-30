高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，罷捷團體繼23日遊行後，明（31）日將再上街，除宣傳罷捷外，也訴求反萊豬。對此，民進黨前立委林濁水表示，決定開放美豬的是蔡英文，通過政策的是國會，結果被罷的是黃捷，「這不是胡鬧什麼是胡鬧」，根本是文不對題的挾恨報復。

林濁水29日在臉書指出，蔡英文決定開放美國萊豬，通過政策的是國會，結果被罷的是給韓國瑜難看的市議員黃捷，而不是蔡英文，也不是任何一個高雄市的民進黨立委，「這不是胡鬧什麼是胡鬧，這不是文不對題的挾恨報復，什麼是挾恨報復？罷免不是煽恨的惡制度什麼是煽恨的惡制度！」

對此，網友表示，「惡的不是罷免制度，是操弄這個制度的人」「他們也想罷免吳思瑤等人啊！但也是受限制度啊！」有人則不解為何蔡英文要動員民進黨保一個非黨員，「這手段高招到我都看不懂了」。另有人說，「應該罷吳思瑤才合邏輯，罷捷是在衝三小」「大師難道不知道立委需任滿一年才能罷免嗎？」

高雄市議員黃捷。(圖/翻攝自黃捷臉書)

不過，其實罷捷團體要罷免黃捷的4大理由中，也包括萊豬等食安議題。先前罷捷發言人徐尚賢在廣播節目「千秋萬事」中提到，高雄市議會表決瘦肉精0檢出時，黃捷竟「腳底抹油」落跑，人民選出民代，請他們幫忙把關健康錯了嗎？這樣的落跑議員把他罷免掉有什麼問題？因此，光是這個罷免理由就很充分且天經地義，也跳脫藍綠，因為大家都應該關心食安。

明下午罷捷團體要再上街遊行，並以「131反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」為訴求，喊話「鳳山車隊貪食龍再現」。日前《中天新聞》報導，活動召集人謝嵃表示，131大鳳山徒步大遊行，會是近期人數最多的一次，預估參加人數會達7千人，隊伍長度約一公里多，同時考量到疫情，也呼籲大家要戴口罩，做好自我防護。

(中時新聞網)