日本女星多部未華子近年人氣一路看漲，主演日劇《明察小會計》改編自同名漫畫，該系列漫畫累計已經賣破百萬本，日劇版於2019年夏天推出後引發熱烈討論，看多部如何從收據發現與解決公司同事們的種種煩惱！

多部未華子在劇中飾演「生活中的一切都該講求平衡關係」的30歲會計部員工，一版一眼的她從收據以及請款單的數字裡面，發現每個人對於「金錢」所衍生出的種種問題，還當起戀愛新手與Johnny's WEST成員重岡大毅談起青澀戀情，寫實的劇情引起許多觀眾共鳴，更成為多部未華子粉絲心中的前三名。

觀眾們讚多部未華子在追求職場上的「平衡」言之有理，感情戲所展現的臉部演技更是令人刮目相看，這部「明察小會計」更獲選為「東京日劇大賞2020」的優秀作品，多部未華子表示在拍戲時有很多開心的回憶，她說「雖然沙名子（劇中角色）是個一版一眼的角色，但也充滿了魅力，所以每次進劇組都相當開心！」

該劇自2月1日起，每週一至週五晚間9點在WAKUWAKU JAPAN播出。

(中時 )