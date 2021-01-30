全聯2021年春節活動「福利熊陪您過新年」即日起至2月25日開跑，整合線上線下資源推出9大主題活動，不論是年前的掃除用品、除夕的團圓食材，還是年節送禮的禮盒、過年聚會的零食點心等，都能在全聯一次購足。

今年的黃金年貨日限時7天，包含1月30、31日和2月6日至10日，較去年多1天，可讓消費者有更多時間好好準備年貨，期間使用PX Pay儲值金支付單日單卡每滿1000元送800福利點，最高8%回饋，其中1月30日、31日限定2天再搭配年終大掃除單筆每滿1000元現折100元，最高可享16.3%回饋。

福利卡友單筆每滿1000元，抽福利熊金條，1台兩，市價約6萬6593元，共15名，線上線下同享抽獎機會。（全聯提供）

全聯表示，去年春節檔期業績超過百億元，年成長1成，今年春節檔期為期35天，與去年天數相同，今年特別有別以往整合線上線下行銷資源，推出9大主題活動、約6000項商品促銷回饋，包含「年終大掃除限時6天滿1000元現折100元」、「黃金年貨日限時7天最高享8%回饋」、「福利卡友滿額贈1熊積分」、「福利卡友買指定同品牌滿額，福利點5倍送」、「新春美麗賞滿額現折100元」、「3大銀行獨家賀新年，指定支付滿2000元贈2000福利點」、「超過200款年節禮盒挑戰市場最低價」、「年貨大街指定品全聯價8折起」，以及福利卡友消費單筆每滿1000元，還可抽福利熊金條，每條市價約6萬6593元，共15名，PXGo!同享抽獎機會等。預估在今年春節優惠盡出下，可有效推升整體業績增長1成。

(中時 )