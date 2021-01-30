真人秀《今天誰來店》最新一集由張書偉到「南投添興窯」，協助店家轉型再行銷，他親自挑戰如同電影《第六感生死戀》中經典的拉陶器，以及帶小朋友體驗陶藝課程，充滿活力與耐心，因為演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演「發貴」一角，令人記憶深刻，在小朋友界裡還獲封了「發貴叔叔」的稱號，與小朋友互動的感受，讓他大呼：「我確定我想要有小孩，因為我現在還沒有嘛。」

張書偉抵達後，先是扛40公斤的土原料包與協助練土後就已經是滿頭大汗，接著學做拉陶器。一開始就自信滿滿的他說：「我還滿有美術天份的，我還是學設計的。」但實際製作才發現不容易，他笑說：「這是需要經年累月的功夫才能做出來的，成品不能說滿意，因為是老闆幫忙才完成的，花了一整天練習還是抓不太到眉角，有點洩氣。」不過專注的精神相當令人佩服。

挑戰完拉陶器，張書偉緊接著帶小朋友體驗陶藝課程，他同樣保持信心滿滿：「我可以在3、4個小朋友裡當孩子王。」一看是15位小朋友，讓他大呼吃不消，所幸喜歡小朋友的他得心應手，很懂他們的需求，像是抱高高，小朋友想上廁所時，童言童語「幫我關門」，張書偉也擔任起專業幫忙看廁所門，還教小朋友製作陶土的過程，他收到小朋友許多天馬行空的作品當作禮物，小朋友並給予他9000分的喜愛指數。

最後他與第四代老闆一同完成開發寵物專用商品「食用盤」、「水盤」，讓他感觸很深，「我覺得不同的演藝身份，有不同的辛苦。只要是想要做好一件事，一定都會遇到瓶頸，這是必然的，就好像這次做陶器的老闆要做出以往不一樣的突破，一定會遇到困難，但有熱情與使命，才能使傳統產業歷久不衰。」也欣慰透由《今天誰來店》讓傳統產業有更多機會被看見。節目每週五上午11點在LINE TV上線。

(中時 )