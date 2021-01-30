黃福其／台北報導

國民黨前主席洪秀針對黃芳彥身亡一事，在臉書發文表示，昨晚乍聞當年替陳水扁前總統洗錢、從證人轉為被告，並遭通緝25年的黃芳彥，已在美國身亡。

她說，2008年，她在立法院舉行記者會，完整揭露了陳前總統的媳婦在瑞士銀行開設的帳戶，以及2千多萬美金（台幣約7億）的金流，大筆金額的「乾坤大挪移」遭到瑞士聯邦檢察署認定有違反瑞士刑事法典、疑似涉及洗錢之嫌，於是凍結帳戶。陳前總統也在我召開記者會後，即承認自己做了「法律不許可的事」，從此案情急轉直下，涉貪的事證如滾雪球般一一呈現。

洪秀柱說，大家也都知道，黃芳彥從SOGO案到海外洗錢案，可說是「無案不與」，這些案子的「正主」卻在南部的豪宅裡，時常接受訪問、臧否時政、主持直播，過著逍遙法外的生活。而所有未審未判的相關案件均已停擺，也因此，外界對於其死因多所揣測。

她最後表示，年關將近，祝福陳水扁前總統晚上睡得安穩！

(中時 )