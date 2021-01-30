趙詠華、林俊逸及荒山亮日前到《樂來越好聽》展現好歌聲外，雙方人馬為了爭取在節目宣傳演唱會時間，進行一連串的歌唱PK對決，比賽過程中，林俊逸以一首〈晚安曲〉，把黃小琥、鳳飛飛、陳小雲等前輩的獨特嗓音發揮到淋漓盡致，瞬間巧妙切換聲線，厚實的模仿功力將節目帶入高潮。

趙詠華、林俊逸原本私下並不熟，但都熱愛唱歌，也非常欣賞彼此的歌聲，因而促成他倆這次合辦演唱會機會，為獲得充足的宣傳時間，2人使出渾身解數。趙詠華現場原音重現經典卡通《科學小飛俠》主題曲，林俊逸也不計形象又唱又跳，模仿金曲歌后陳小雲，隨著旋律撅起翹臀來回舞動，與平日溫文儒雅的沉穩形成強烈反差，還因為太投入模仿，扭腰擺臀賣力到忘詞，笑翻全場。

唱作俱佳的才子荒山亮雖沒秀出與「模王」林俊逸旗鼓相當的模仿功力，但在肺活量PK比氣長項目中技高一籌，以驚人的25秒不換氣，大勝對手趙詠華，贏得眾人喝采，唱到滿臉通紅的荒山亮事後開玩笑自嘲：「剛才差點靈魂出竅啦！」節目每週六晚間8點在八大第一台播出。

(中時 )