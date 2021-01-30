聖誕節是西方節慶，但在玉山山腳下有一群人因信奉基督教，把聖誕節融入布農族傳統儀式，成為當地特色慶典。羅娜部落是台灣布農族最大的聚落，不但有享譽國際的八部合音文化遺產、「台灣維也納合唱團」美譽的台灣原聲童聲合唱團，現在還要以獨特的聖誕慶典文化，讓世界看到他們。

趙岱新因主持《聖誕愛無限音樂慶典》特別走訪羅娜部落，並將兩天一夜與部落居民相處的點滴記錄下來，製作成為《愛無限》紀錄片，不僅讓外界看到羅娜部落獨特的聖誕慶典，以及絢爛煙火和歡樂人群背後，是一群在地年輕人的付出。趙岱新透露第一次在教會聽到台灣原聲合唱團小朋友的純淨歌聲就感動到眼眶泛淚，「他們的歌聲真的很純粹、溫暖與安定，可以激發出最內心的感動，非常打動人心」。

本身也是學校教職人員的指揮馬彼得自己在羅娜部落土生土長，一路指導部落孩子們的音樂教育。他表示合唱對布農族來說是很重要的人格養成過程，「合唱是人跟人的關係，我怎麼樣跟人，跟其他的人能夠相處、包容、扶持」。當初他們建立原聲音樂學校這種假日學校，就是為幫助部落孩子在課業和品格上都有良好學習，更希望將來原聲帶原聲，「我們年紀都大了，希望有一天在原聲長大的孩子，去承擔原聲教育的責任，這是我們長期的目標」。

馬彼得不願離開家鄉，更多的羅娜部落青年這幾年更紛紛返鄉。趙岱新與這些年輕人相處後，意外發現這些離家遊子與家鄉的連結很深，「他們年紀蠻小就到城市求學，我原以為年輕人會比較習慣城市生活，沒想到其實他們很願意把在城市所學到的再奉獻給家鄉，進而發揚部落，令人敬佩」，從城市返鄉，這些年輕人經歷離開、回到部落，反而可以再次看到部落吸引人的地方，感受到布農文化的好，用行動力將部落不足的地方填滿，並讓更多人認識這裡的文化之美。

從新聞人轉為主持人、藝人，趙岱新說：「我真的覺得超幸運的！工作帶給我很多不同體驗，有更多機會可以看到社會不同面向。」平常若沒有接觸這麼多人事物，可能會局限在自己立場，但她透過這次紀錄羅娜部落，帶來人生更多不同觀點。趙岱新表示：「每個人都有不一樣的想法和思考模式，我可以看到這麼多東西，幫助我了解大家應有更多的包容、要更設身處地站在別人立場去思考。」《愛無限》紀錄片將於30日晚間8點TVBS歡樂台播出。

(中時 )