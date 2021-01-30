「國民老婆」泱泱與「微笑女神」林真亦29日同台Cosplay手遊《天堂M》經典角色，泱泱化身「王族」華麗登場，小露事業線展現魅力，扮成「槍手」的林真亦著熱褲長靴，露出長腿，帥氣性感兼具的造型讓泱泱直呼：「她，我可以！」

去年底才推出首本寫真的林真亦在主持人的要求下，現場開啟了寫真姿勢速成班，調教寫真新手泱泱如何擺出女神級的眼神與姿勢，她也開心預告今年上半年將會釋出更多作品。這次扮演性感帥氣兼具的槍手角色後，也將有更多帥氣性感兼具的造型，希望能以健康正面的形象出現在大家面前。

而總是以甜美可愛形象示人的泱泱，難得在舞台上擺出寫真姿勢小露性感，讓粉絲陷入瘋狂，高喊「史上最正王族」主持人也不忘替粉絲們謀福利，追問泱泱「什麼時候出寫真？」而日前隨《木曜4超玩》站上小巨蛋表演，她也表示現在想起來還是覺得不可思議，更因為節目太夯，過年回老家也準備了周邊商品當作伴手禮要送給親友們。

(中時 )