肛拭子採樣引爆熱議

中國大陸最近開始採用肛門拭子來進行新冠病毒檢測，雖然用這種方式檢測的數量不多，採樣過程比較麻煩、也讓人比較不舒服，但因為醫生認為這種方式檢測更準確，因此建議感染高風險者使用。官方也製作了肛拭子採樣過程圖解，卻反而加深網民排斥心理，有網友表示：「傷害性不大，侮辱性極大」，甚至有人抵死不從還堅稱「病死事小，失節事大」，各種回應亦引發網民想像力大爆發，激起許多有趣的討論。

大陸目前最普遍採用的仍是口或鼻部的採樣拭子，醫生解釋稱，鼻咽拭子採樣方便快速，適合大規模篩檢，其中鼻部要比口部採樣稍為不舒服。而醫生之所以建議做肛門拭子採樣，主要是很多輕症與無症狀感染者恢復得快，3-5天後口鼻就檢測不到病毒核酸，而研究也發現，相當一部分這類型感染者的糞便或肛拭子核酸檢測陽性的持續時間較長，因此肛門採樣準確率會更高。

大陸網友所發官方製作肛拭子採樣方式說明圖。（圖／微博）

目前肛拭子大多用來來檢測部分集中隔離的新冠病毒感染風險較高的人群，但有仍許多人認為採樣方式實在難以接受，網上的相關討論更是熱烈，網民的回應摻雜著驚恐、憤怒、懷疑與嬉鬧。有網民慶幸自己提早返國躲過肛拭子採樣，另一自稱做過肛拭子的網民表示「傷害性不大，侮辱性極大」，其中尤其是採樣人員的態度加重了羞辱感。

由於近期華北、東北地區疫情擴散，官方也呼籲減少返鄉「在地過年」，如果要前往疫情風險區必須有近日核酸檢測證明，有網民說，「看了官方的肛拭子宣傳圖，已經打消了回家過年的念頭，病死事小，失節事大。」

網友畫的肛拭子採樣想像圖，帶有戲謔的趣味。（圖／微博）

此外，大陸對疫情相關規定極為嚴格，民眾也質疑核酸試劑的準確度是否符合標準。而在被迫做肛拭子採樣的無奈中，許多網友只好發揮幽默感來紓解情緒，一位實際經歷肛拭子的網民說，「我做過兩次肛拭子，每次做完肛拭子還要做一次咽拭子，很害怕護士忘記換棉簽。」有人自我解嘲表示，「肛拭子的寓意是讓人們2021年有個良好開『菊』。」

大陸媒體也承認，因為做肛拭子確實比較不方便，不會大規模使用。至於如何不便，有網民轉發官方製作的核酸肛拭子採樣示意圖，還自行加上註解，讓很多人更覺驚恐，也有喜好惡作劇者對過程加油添醋，讓網路上對肛拭馬討論過程充滿黑色幽默。

網友貼出的肛拭子採樣示意圖，嚇壞不少人。但另有網友指出，這是人查肛門或直腸，不是肛拭子採樣。（圖／微博）

網友製作的含有日本漫畫風格的肛拭子採樣示意圖，看起來比較沒有那麼恐怖。（圖／網路）

有一篇網上文章轉發肛拭子圖解時首先在文章最前面標註警語稱「請避免就餐時閱讀」，並以文字輔助說明整個過程稱：「將消毒棉簽插入肛門內2-3釐米於褶皺處擦拭或旋轉，再將棉簽置於含生理食鹽水試管中。若剛好有便意，可直接送檢糞便採樣。」不過網友真正關心的是採樣的姿態，也有人貼出官方所製作的示意圖，很多網友反應是「有點難以接受」。有做過的網民說，肛拭子可以自己做，10秒就完成，也可以趴床上讓護士幫你做，速度更快。

肛拭子採樣惹議 市民親述過程

至於做後的感受，近日疫情較嚴重的河北石家莊有網友分享一段影片，一名男子做完肛拭子後走路的的樣子引起大量網友的關注。據視頻顯示，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，一整群人都以外八姿勢走路，現場畫面實在搞笑，也讓人同情，有網友表示：「本來是不該笑的，但真的忍不住」。

這場有關肛拭子的熱烈討論也開始蔓延到國際上，許多國際媒體報導了大陸網民的討論，摻雜著尷尬、害羞、驚恐與不適的核酸檢測採樣轉化為自我解嘲，讓它當作愁雲慘霧的新冠疫情下讓人引發同理心並稍為發洩情緒的趣聞。

(中時新聞網)