現有關於糖尿病的研究，已發現約170種危險因素可能導致這項疾病。為了解這些危險因素中，哪些是具有因果關係的危險因素，瑞典研究團隊在回顧逾1,000份科學文獻後發現，相較於睡眠良好的人，缺發睡眠的人因為對於胰島素控制能力變差，或較容易暴飲暴食，罹患糖尿病的風險增加17%；即使維持理想體重，缺乏睡眠的人得到糖尿病的機率還是提升7%。

根據瑞典斯德哥爾摩卡羅林斯卡研究所(Karolinska Institute)，發表於2020年9月《糖尿病》期刊上的論文，糖尿病已成為全球公共衛生問題。根據統計，全球每100名成年人中，就有9人罹患糖尿病。因糖尿病引起的併發症，更造成身體與經濟的嚴重負擔。了解糖尿病的成因，已成為防治該病的關鍵因素。

然而，現有糖尿病研究的文獻臚列170種危險因素，包括飲食、生活習慣與環境等等；受限於研究方法與途徑的限制，僅能證實這些危險因素與糖尿病存在關聯性，而無法證實具因果關係。

為找尋出與糖尿病的罹患存在著因果關係的因子，研究團隊以「孟德爾隨機化研究法」(Mendelian randomisation study)，回顧1,360份針對第二型糖尿病的科學研究。研究樣本數涵蓋來自歐洲各地不同年齡層的100萬成年人；其中，約74,000人患有糖尿病。

結果發現，約19種危險因素與15種保護因素，與糖尿病存在著因果關係；其中，睡眠不足為新發現的危險因素。其他18種危險因素包含憂鬱症、收縮壓異常、開始吸菸、終身吸菸、不正常的BMI值、體脂肪比例過高、內臟脂肪過高等等。此外，研究也發現21項建議危險因素，包含不吃早餐、酒精攝取等等。

至於15種保護因素則包括：高密度脂蛋白膽固醇(俗稱好的膽固醇，HDL)、維持理想總膽固醇、初潮年齡、睪固酮量、性荷爾蒙結合球蛋白水平、出生體重、成年身高、瘦體組織量(lean body mass,適用女性)與教育水平等。

針對睡眠不足，研究發現睡眠不良的人因為調控飢餓與食慾的激素產生變化，讓人容易暴飲暴食，從而增加糖尿病的罹患風險達17%。特別是攝取含糖食品，而這又容易增加肥胖與糖尿病的風險。即使體重正常，睡眠不足的人罹患糖尿病的可能性還是提升7%。

至於為何教育水平能影響糖尿病的染病機率；研究認為，歐洲地區的大學生通常來自較富裕的家庭，從而能獲得更健康的食物，並降低糖尿病風險。

研究團隊建議，人們應該獲得完整且優質的睡眠，戒除熬夜、睡前滑手機等惡習。甚至，預防糖尿病應多管齊下，維持理想體重、戒菸、維持心理健康、受教育與優質的長時間睡眠，都是能讓人遠離疾病的好方法。

(中時新聞網)