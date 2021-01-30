受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局今（30日）持續針對11縣市發出低溫特報。氣象局表示，今日西半部空曠局部地區可能出現攝氏10度或10度以下低溫，今日台灣本島平地最低溫出現在苗栗造橋的7.8度。

今晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

今(30日)晨至上午低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地陸續回溫，北部及東半部高溫約20度以上；中南部仍約23至24度，天氣上各地大多為多雲到晴。

紫外線方面，今天全台各地均為「中量級」。空氣品質方面，據環保署資訊，今天宜蘭、花東地區為「良好」等級，北部、竹苗及澎湖地區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級。

此外，今晚至明日桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門仍偶有較強陣風，基隆北海岸及大台北地區仍有較強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

(中時新聞網)