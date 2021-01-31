駐美代表蕭美琴30日表示，美國不分黨派挺台，她獲邀參加拜登總統就職典禮，國務卿布林肯等官員近期對台談話令人欣喜，都顯示拜登執政後的台美關係有好的開始。

蕭美琴並說，雙邊貿易協定（BTA）具經濟與戰略重要性，拜登雖表明上任初期暫緩全面貿易協定談判，但台灣「不能浪費任何準備時間」，以堆積木方式讓雙邊經貿關係更具成效的動力存在，這將為台美後續貿易談判打下基礎。

駐紐約辦事處美東時間29日與費城智庫外交政策研究所（FPRI）合辦視訊研討會，由FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）主持，邀請蕭美琴與談，討論美中台關係、台美洽簽BTA等議題。

被問到台灣為何比其他民主國家更挺前美國總統川普，蕭美琴強調：「作為政府，我們從不在美國內政層面選邊站，任何對我們政府在（美國）選舉過程中選邊站的臆測都與事實完全不符。」

駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）

她說，台灣情緒反映川普強硬對抗中國的性格，香港與海外中國異議人士也都擔心美國新政府如何面對北京。但她認為拜登政府展現延續性，令人安心，共同認知是當今中國與世局都和過去不同，競爭對立的領域增加，但也存在合作空間。

談到台美關係，蕭美琴說，美國國會信任中華民國總統蔡英文平衡處理對外關係、近年國際局勢變化、台灣民眾團結抗疫並展現強化民主的決心，都為台美深化雙邊關係奠定基礎。

蕭美琴說：「我們有好的開始。我很榮幸獲邀親自參加拜登總統就職典禮，我們也聽到國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發表令人欣喜的美台關係談話，這都展現雙邊關係重要性與力量。我們期待與新政府積極合作。」

布林肯1月稍早在聯邦參議院聽證會上說，拜登政府將延續美國長期對台承諾，他希望見到台灣在國際上扮演更大角色。奧斯汀表示，美國對台支持堅若磐石，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣自我防衛能力。

針對中共軍機頻繁擾台，蕭美琴直言問題嚴重，台美安全夥伴關係比以往任何時候都重要，雙方對台灣追求非對稱作戰策略存有共識，反映在台灣對美軍購需求、雙方訓練合作項目上。

至於台美經貿關係，蕭美琴表示，雙方都有興趣恢復貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，希望美國貿易代表署（USTR）高層人事案過關後馬上啟動磋商，「台灣勞動、環保基準大有進展，我們有信心談出高品質協定，成為其他經濟體的參考範本」。

蕭美琴也期望去年11月啟動的台美經濟繁榮夥伴（EPP）對話機制延續到拜登政府，並提到工作小組推動後續溝通，預定2月舉辦一場產官參與的論壇。

她表示，台美經貿互補領域甚多，包括醫療器材、汽車產業及民眾居家辦公所需技術，台灣半導體也是美國眾多產業重要組成元素，供應鏈安全有其重要性。如果有BTA，將對雙方經濟成長產生加分作用。

(中央社)