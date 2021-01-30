近日推出數位EP《你是不是誤會什麼》的呂薔，2016年帶著「樂福」「樂奇」2隻可愛的貴賓狗，從新竹五峰鄉遷居台北工作，因為空間不足，又沒有太多時間陪伴，只能忍痛將牠們送回老家。但在台北獨居期間，耐不住寂寞的呂薔，悄悄地收養了米克斯犬「黑仔」當乾女兒，讓她笑說：「養別的狗像出軌，當乾媽算是鑽法律漏洞！」
五年前呂薔帶著奶油貴賓「樂福」和紅貴賓「樂奇」，從新竹五峰鄉搬到台北，但因為工作忙碌無法長時間在家，加上空間太小，兩年後便將姐弟倆送回山上，由家人接手照顧，「透過寵物監視器，看到牠們每天都在門口等我回家，真的好心疼。」
有意學溝通 怕遇亡靈
本來呂薔只收養了樂福，樂奇則是樂福四歲生日當天，在路邊偶然遇到的，「樂奇雖然右前肢斷掉，看到人還是會衝過來討拍，我才發現牠舌頭少一截，真的很可憐，當下就決定收編。」呂薔曾想找寵物溝通師詢問樂奇的經歷，但覺得不應讓牠想起過去痛苦，只好作罷。
呂薔也曾考慮學習寵物溝通的課程，但聽到朋友之前去上課，竟意外與亡靈連線，嚇得她就此打消念頭。現在呂薔每周都會回新竹老家一趟，陪伴家人和樂福、樂奇，「之前失戀或工作不順，兩隻狗看到我在哭，都會靠過來舔我的手和臉，一直安慰我，真的很貼心，我也只能用我的愛作為回報。」
玩樂兼訓練 絕不溺愛
獨居台北期間，呂薔多次動念領養毛小孩，卻總覺得對不起樂福和樂奇，直到有天看到好友董柏林領養了活潑好動的米克斯犬「黑仔」，立刻自告奮勇要當乾媽，「牠的毛色非常亮，像『Original Angel』一樣，取其諧音就是『黑仔』。」她笑說養別的狗感覺很像「出軌」，當乾媽算是鑽法律漏洞，比較不會那麼內疚。身為乾媽的呂薔，常藉著玩樂時教育黑仔，相當稱職，「牠爸爸都不教，沒跟牠說不可以咬手，對寵物不能太溺愛，方便但不能隨便。」
曾先後入圍金曲獎「最佳新人」和「最佳國語女歌手」的呂薔，近日推出數位EP《你是不是誤會什麼》，對於能否再度入圍，她持平常心看待：「不會有壓力，因為我不是為了得獎而發片。」更幽默地表示「唱片公司老闆才會有壓力。」
靈魂歌姬 呂薔
生日：1994年7月16日
經歷：台灣原住民歌唱大賽第三名
入圍第二十四屆金曲獎最佳新人
入圍第二十九屆金曲最佳國語女歌手
代表作品：專輯《O_LOVE》、數位EP《你是不是誤會什麼》
樂福
品種：奶油貴賓
年齡：8歲
性別：母
特長：懂得坐下、回家等口令，沒有特別教，因為是寵物不是用來娛樂。
樂奇
品種：紅貴賓
年齡：約6、7歲
性別：公
特長：沒有
黑仔
品種：米克斯
年齡：4個月
性別：母
特長：非常皮，會亂咬。
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(中時新聞網)
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