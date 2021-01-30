美股周五（29日)開低走低，最終道瓊工業平均指數下跌620.74點。（達志影像／shutterstock提供）

GameStop擾亂美股！散戶投資人的投機性交易持續干擾股市，加上歐洲日前因疫苗供應爆發爭執，美股29日開低走低，最終道瓊工業平均指數下跌620.74點，失守3萬點大關。

道瓊工業指數終場下跌620.74點，或2.03%，收在29982.62點；標準普爾500指數下跌73.14點，或1.93%，收在3714.24點。以科技股為主的那斯達克指數下跌266.464點，或2.00%，收在13070.694點。美股狂跌，也與投資人憂心GameStop股價恐持續波動或瘋漲有關，此一所謂散戶投機性交易近來對美股造成不小影響，若在金融市場蔓延開來，將導致券商損失，並迫使對沖基金拋售持股換取現金。

GameStop是美國遊戲經銷商，此波美股波動被稱為是「做空機構跟Reddit散戶」對決之戰。先是知名放空機構Citron Research發文嗆「買GameStop股票是輸家」，造成鄉民論壇Reddit的網友不滿，紛紛號召散戶買股票，竟促使GameStop股價連日暴衝，今年以來累計漲幅超過1700%、被喻為失去理性，創造了史詩級大軋空。

但此情形也引起不同意見。Robinhood等線上交易平台周四(28日)似乎選擇與散戶對立，限制GameStop、AMC、Koss的股票、期權交易，GameStop因而數度熔斷收黑44.29%，特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)則出面抨擊Roinhood作法，眾議院長裴洛西(Nancy Pelosi)也評論此事，參議院則打算開聽證會調查GameStop股價情況。美股受到此一攪亂，也影響投資人信心。

此外，歐洲三大股市也全球股市下跌！倫敦FTSE 100指數下跌118.69點或1.82%，收在6407.46點。法蘭克福DAX 30指數下跌233.06點或1.71%，收在13432.87點。巴黎CAC 40指數下跌111.31點或2.02%，收在5399.21點。

(中時新聞網)