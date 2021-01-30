歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，澳洲西北部今天發生規模6.4強震。

根據EMSC測報，這次地震深度94公里。（譯者：徐睿承）1100130

《通信網路》訊舟線上展 發表首季5大網路解決方案
男澳洲打工出意外恐癱瘓 熱心僑界發起募款

(中央社)

#地震 #強震 #西北部 #澳洲 #歐洲