歐洲地中海地震中心：6.4強震侵襲澳洲西北部 06:322021/01/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，澳洲西北部今天發生規模6.4強震。 根據EMSC測報，這次地震深度94公里。（譯者：徐睿承）1100130 《通信網路》訊舟線上展 發表首季5大網路解決方案 男澳洲打工出意外恐癱瘓 熱心僑界發起募款 (中央社) #地震 #強震 #西北部 #澳洲 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為首座境外工廠落腳法國 法媒：北京支票外交 09:052021/01/28 國際 全球抗疫 台第三陸未上榜 04:102021/01/29 全球財經 低溫特報 吳德榮：今晚、明晨平地氣溫下探8度 10:212021/01/29 生活 研發隔減震設備 台科大啟動地震模擬振動台 12:412021/01/28 寶島 全台熱銷豪宅大比拚 台北億萬買鄰、高雄港灣最保值 18:512021/01/28 財經 訊舟科技推EDIMAX Online Expo 2021線上展 12:382021/01/28 財經 台男澳洲打工受重傷 外交部結合僑界伸援手 18:362021/01/28 政治 每戶我都很熟 「內褲村長」921地震搬磚3小時救27人 09:542021/01/28 社會 英國擬邀請韓澳印出席G7 傳日本反對的理由是... 17:002021/01/28 國際 預言美元霸權式微 德經濟學者：亞洲將出現人民幣經濟區 14:152021/01/29 財經 《產業》星夢郵輪防疫再升級 搶春節疏運出遊商機 16:312021/01/28 財經 國際熱門新聞 增加罹患糖尿病風險達17％ 醫界籲盡快戒除的惡習 - 國際 川普內閣最悲催 彭斯傳淪為無殼蝸牛 還得憂心川粉追殺 - 國際 與麥卡錫會談 允助共和黨奪回眾院控制權！拯救美國 川普自稱造王者 - 國際大事 - 中國時報 金融時報：共機通聯被截 攻擊美航艦演練曝光 - 國際 - 中央社 驚悚 病逝母火化前一刻 女兒才發現她竟然活者 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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