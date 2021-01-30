在釣具世界裡，經典品牌的歷史動輒一甲子、上百年，但市占率全球第三的品牌，竟是在台灣中部成軍僅35年的「寶熊漁具」（okuma），而且創辦人張良任完全是半路出家，但靠著「無知者無懼」的勇氣，愈做愈大，甚至還成立全球唯一一個釣具觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」，希望開創台灣專屬釣魚休閒的觀光新熱潮。

外觀充滿海洋風情的寶熊漁樂碼頭，擁有2層樓的遊戲空間，樓上則是寶熊漁具的工廠及辦公室。（圖／張文玠攝）

出身嘉義、現年69歲的寶熊漁具董事長張良任，對釣魚並不陌生，「小時候我常跟著爸爸及舅舅去八掌溪釣魚，舅舅為了釣大魚，會利用龍角散的蓋子自製捲線器。」「釣魚是和魚鬥智，像溪釣就不像海釣或磯釣，需要顧慮風浪及安全，而且魚種不同影響施力，使用的釣竿就不一樣，是一門大學問！」

當年張良任的舅舅為了釣大魚，用龍角散瓶蓋自製的捲線器，張良任迄今細心留存。（圖／張文玠攝）

張良任21歲時從商專畢業，就隻身到台北，在姨丈的網版印刷廠工作，4年後，他被派到台中打天下，「拚了10年，發現產業一直外移，網版印刷廠遇到瓶頸，我想從Ｂ２Ｂ（business to business，企業之間交易）轉做Ｂ２Ｃ（business to customer，企業對消費者交易）。當時台中是台灣釣具代工廠主要聚落，多數釣具代工廠都是我的客戶，平時除了談業務之外，也會互相分享釣具的心得。沒想到最大釣具代工廠『達金』的四位研發員，想要自創品牌而找上我，我就決定試試看。」

張良任的太太郭玲蓉除了經營網版印刷事業，也常跟著丈夫到各國參展。（圖／寶熊漁具提供）

於是張良任把網版印刷事業交給太太郭玲蓉，1986年「五虎」一起創立寶熊漁具。「印刷事業還在經營，30幾年來的月營業額都是百萬元，但以前的百萬元比較值錢！所以創業時我負責7成資金，其他人技術入股。」張良任笑著說。

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(中時新聞網)