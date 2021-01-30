世界第三大的漁具公司「寶熊」，是兒時愛釣魚的張良任，在印刷業打拚10年後，和4位釣具研發員一起共同創業。從代工做起，一路做到現在賣到全世界90幾國家去，在歐美大受歡迎。

寶熊漁具的第一個產品是「擬餌拋投捲線器」。「我們開心地在捲線器上打印公司的英文名okuma（日文指大熊，象徵能在惡劣寒冬求生），委託貿易商推銷，結果當時釣具市場根本沒人認識okuma，所以只拿到代工訂單。」

寶熊漁具的第一個產品捲線器，當年只接到來自美國的零星訂單，但對張良任而言深具意義。（圖／寶熊漁具提供）

為了擺脫「代工」宿命，在1992年產業外移的時空下，張良任趁勢訂出「降價15％的搶單策略」，「老婆賣掉兩棟房子，我們帶著資金前進大陸東莞設廠，不過，如同瑞士製錶工藝般的精密組裝技藝，仍留在台灣。」

寶熊漁具繼續深耕捲線器，「捲線器是釣竿的『心臟』，一定要耐操，收線必須流暢，除了絕不能產生任何震動以免嚇跑魚，還要克服捲動瞬間因摩擦產生的攝氏300度高溫。因此我們設置品管室，每批出廠的捲線器都會抽驗，例如浸泡在海水中168小時，測試防腐與防銹力；前後擺動2萬次，測試煞車調整桿等。」

接著，張良任領著本刊記者參觀他口中的「祕密基地」品管室，他指著前方的機器說：「這十幾台測試機器，每台都與上百萬元的賓士車等值。」

張良任去智利出差時，和當地經銷商一起釣魚，培養感情。（圖／寶熊漁具提供）

張良任推出「台灣品質，大陸生產」的降價策略後，獲得歐洲最大釣魚品牌「DAM」青睞，從韓國轉單過來，曾一年下訂1．5億元，占寶熊漁具當時年營收近6成。

「那時寶熊漁具跟著打響名號，DAM對此備感壓力，回頭威脅我們『若不停掉自有產品，就要砍單。』我只好『以拖待變』來安撫對方。不過，最好的方法當然是打入新市場，我的第一個目標就是美國。」張良任特地聘請YMCA的老師到公司替自己及所有幹部惡補英文，「沒想到他對釣具有興趣，乾脆培養他當業務，現在已經做到美國分公司總經理！」

1995年間，張良任在美國設立分公司後，發現台灣品牌很難攻進美國市場，因此2年後帶著全家飛去美國打天下。

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(中時新聞網)