身為台灣最晚成立的漁具公司，寶熊漁具董事長不甘心只做代工，積極打響自家「Okuma」品牌，為了降價搶單，還賣掉兩棟房子到大陸設廠。產品大賣、打響品牌後，反遭客戶歐洲大廠威逼，他索性舉家飛去美國另闢市場，一路將產品賣到90多國，年營收破20億元。

「『無知者無懼』五字，可以形容我！當時我們有工廠，東西又好，起初和其他品牌比ＣＰ值，我們提供永久免費維修，改善產品又比日本大廠快，成功營造不停改變與突破的形象。」張良任白天拜訪賣場採購人員、尋找代理商，晚上越洋和台灣伙伴討論、修正設計缺點，而且不論訂單大小，都不惜血本空運配送，2003年終於轉虧為盈，在美國的年營收從10萬美元（依目前匯率約新台幣280萬元）做到3000萬美元（依目前匯率約新台幣8億4千萬元）。

在美國做出成績後，張良任2005年返台。「我一直在思考，除了比ＣＰ值，我們還能做什麼？」後來透過市場調查，張良任發現寶熊漁具在海外消費者心裡，是個實用、有品味、充滿活力的品牌，於是再度調整戰略為「品牌再造」。

積極透過網路行銷的寶熊漁具，目前英文版臉書粉絲頁已是美國第二大釣魚討論網站。（圖／翻攝自okuma USA臉書）

為了創造品牌差異，張良任從經營各國的釣魚網路社群及論壇下手，與釣魚愛好者及意見領袖（opinion leader）交流，「釣魚人其實每年都有一筆預算買漁具，我們想做到像iPhone一樣，只要出新款，大家都搶著要 ！」他透露，釣魚圈有一群亟待被滿足的消費者，因此，行銷上有無限的可能。

近年寶熊漁具不斷推出新品，並融入時尚元素，甚至有專為女性釣友設計的捲線器，例如以蒂芬妮藍搭配施華洛世奇水晶的特仕版紡車捲線器、漫威色系捲線器。釣客李先生說：「寶熊漁具的產品用起來很順手，而且品質很好，不輸日本品牌。」

採用蒂芬妮藍色搭配施華洛士奇水晶的捲線器，受到許多女性釣友喜愛。（圖／張文玠攝）

張良任的賢內助郭玲蓉，原本是護士，婚後辭職買書自學財務會計，協助打理網版印刷公司，她表示「當時我白天接業務、晚上調油墨，還要煮飯送便當給每天加班的他。」對於先生的事業，她全力支持，就算賣房也無所謂：「他的努力我都看在眼裡，反正錢再賺就有。我們全家去美國發展時，很感謝（網版印刷）公司老臣的幫忙，才讓我能義務反顧地跟去美國。一開始小兒子水土不服、無法適應，我們做父母的只能多陪伴、開導他，後來二子一女都在美國唸完大學，現在也回家幫忙。」

張良任的太太郭玲蓉除了經營網版印刷事業，也常跟著丈夫到各國參展。（圖／寶熊漁具提供）

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(中時新聞網)