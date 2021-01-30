【1】這些匪書很毒? 詹宏志轟禁陸書荒謬時代已過了

文化部長李永得近日頻對陸書審查一事查表達個人意見，主張不能廢掉「申請許可制」，更考慮要在陸書上加註警語，強烈的「禁陸書」態度引起出版業者反彈、議論。PChome董事長、資深出版人詹宏志29日在一場主題為「危險與書」的網路講座中表示，「不要相信這些毒草或匪書有多毒或多匪。」他認為，禁書的時代已經過去，「李部長別擔憂，你改變不了台灣現在這個面貌的。」

【2】搶青年票源 藍綠爭毛爸媽認同

國人飼養寵物的風氣日益盛行，年輕族群關心毛寶貝尤多，藍綠兩大黨近期忙著爭搶動保票源，且都應景地沾上「年味」。繼副總統賴清德接連扮演毛寶貝一日志工，蔡英文總統昨預錄為毛小孩作年菜，要在春節公布；國民黨自今起推出「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片徵稿活動，提供獎金，再由全民透過國民黨數位黨部app投票，爭取毛爸毛媽們認同。

【3】大陸船長射殺海盜 一審重判26年

高雄遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍代理船長汪峰裕，2012年涉嫌在印度洋公海指揮武裝保全持槍掃射落海的4名索馬利亞海盜，殘忍影片外流後，引起國際高度關注，高雄地院29日依殺人罪重判汪峰裕26年有期徒刑，可上訴。

【4】美國促北京 停止對台軍事外交經濟施壓

中共解放軍在上周六（23日）派出13架軍機，進入台灣西南部防空識別區，創下今年以來規模最大的共機擾台軍事行動。美國國務院在台北時間24日晨呼籲北京，停止以軍事、外交、經濟手段向台灣施壓，並代之與台灣民選代表（elected representatives）進行有意義的對話，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，以維持台海兩岸的和平穩定。這是拜登政府上任後，不到一周，首次對兩岸議題公開表達政策立場。

【5】老牌建商 宏國第三代接班玩創新

「爺爺、爸爸都從事房地產，耳濡目染下，自然對這項產業產生興趣！」出任老字號建商宏國建設集團新品牌「五感十築」創新長的林鈺芳，談到新公司理念，眼睛炯炯有神，似乎整個臉龐都發亮。在她心目中，房子不僅要能遮風蔽雨，住得安心、健康、舒適，還須環保愛地球。

(中時新聞網)