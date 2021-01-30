田中將大返回日本職棒，留下7年閃亮的大聯盟數據。紐約洋基總管凱許曼(Brian Cashman)本周末對媒體稱讚田中的貢獻，也提及沒有簽回田中的原因，主要是價錢的問題，「感覺這是我們走向新球季的最佳選擇，只用一分錢買到兩分價值，理論上是比較好的策略。」

洋基簽下「機器人」克魯伯(Corey Kluber)、泰隆(Jameson Taillon)兩位先發投手，前者在自由市場1年1100萬美元，後者是用4個新秀從匹茲堡海盜換來，年薪225萬美元。簡言之，兩人加起來的薪水比田中將大還少，但可以吃下兩個先發輪值空缺。田中原先每年2200萬美元，即使他願意降價也一定是複數年的千萬年薪。

凱許曼稱讚田中將大是「優秀的洋基人」「最佳隊友」，「看著他回到日本讓我想起一件事，如果不是我們碰到對手作弊(休士頓太空人)，他肯定能夠在世界大賽上投球，這是他被偷走的機會。」

洋基簽下克魯伯與泰隆被外界視為高風險的策略。田中過去以穩健著稱，即使洋基傷兵滿滿的時候他也照常出賽。克魯伯雖是拿過兩次賽揚獎的超級強投，近年傷痛纏身導致戰力幾乎歸零，新球季能回復多少令人懷疑。凱許曼說：「這有風險，事前對他的健康狀況做足功課之後，我們認為值得一試。」年輕的幾位核心球員每年都在漲薪資，讓凱許曼不得不放棄田中，同時表示日後仍有可能將他簽回。

(中時新聞網)