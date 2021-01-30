罷捷案領銜人劉辰芳。(中時新聞網直播)

黃捷罷免案 公辦電視罷免說明會

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉辦投票，此罷免案的公辦電視罷免說明會，在今(30日)上午9時至10時登場，黃捷將向選民報告這2年的問政成果。目前說明會已開始，領銜人劉辰芳、被罷免人黃捷都已經現身說明。

【09:20更新】

黃捷表示，很高興在呼喚下，領銜人能出席這場說明會，希望讓這一場說明會，能讓鳳山做出選擇，希望領銜人可以保重身體，鳳山人即將要出門投票了，希望2月6號大家都可以投下不同意票，讓我黃捷繼續為大家服務，「這一次不是我個人的戰爭，而是為了共同守護大家的家鄉，不要讓家鄉沉浸在報復中。」

黃捷說，在罷免團體裡面提到理由，我問政沒有盡到議員責任，質詢翻白眼作秀、也沒有提出建設性建議，以上說法對我都不盡公平，欲加之罪，何患無辭，監督市政是責任，嚴格監度市府是我的義務，認真議員反被罷免，這不是健康民主機制，這兩多來我每天盡心盡力工作，也連續三會期都獲得肯定，但是面對這份工作，我問心無愧，也希望罷免團體進行討論，不是罷免抹黑。

黃捷強調，罷免理由多是不實謊言，困難重重，但她不會放棄，不會被惡意罷免理由、標籤讓鳳山變得烏煙瘴氣，希望鄉親有空請細讀選舉公報羅列罷免理由，還有她澄清的答辯書，相信真理會越辯越明，再次拜託大家站出來中止報復與仇恨。

另外，黃捷在罷免案公辦電視會結束後接受媒體採訪，她表示，希望領銜人劉辰芳保重身體最重要、身體健康。至於針對罷免團體將於31日舉行機車大遊行，她表示，「我一樣勤走基層，不希望在防疫時刻造成防疫破口，防疫最重要，自己努力到街頭爭取認同，呼籲罷免團體謹守防疫規則，有任何需要，會跟衛生局一起合作幫忙。」

【09:12更新】

罷捷案領銜人劉辰芳在說明會中哽咽表示，承受過化療之苦，反萊豬進口，黃捷不承認你的錯誤，也不承認你沒有錯，可是你表決瘦肉精零檢出落跑、為何要落跑，「我很生氣也很難過，要罷免市議員已經很困難，但是為什麼現在連蔡英文總統都要站出來保護你，要幫助你欺負我們小老百姓，我們爭取健康有錯嗎?不要吃毒豬肉有錯嗎?」

劉辰芳痛批，身為鳳山市議員、民意代表，當初你出來競選口號說會關心健康，但現在所作所為呢?我只是想站出來讓孩子知道我會捍衛你們健康、不惜生命，捍衛孩子健康，請黃捷、蔡英文體諒我做媽媽的心情。

黃捷昨(29日)也在臉書寫下，選舉公報上，有她寫下的五千字答辯，向大家報告兩年來的工作內容，當然，上面也有對方的罷免理由，這份公報公平的刊登了兩邊的說法，並呼籲大家2月6日一定要出來投票。

針對此罷免案，鳳山區立委許智傑27日在臉書寫下，鳳山人何其光榮，可以在台灣百年的民主歷程中，經歷其他縣市所沒有的罷免及反罷免，兩次光榮戰役，同樣是鳳山區的民意代表，他當然樂見更多的後起之秀可以挺身為鳳山一起努力！不過，仇恨的言論與盲從的報復心態卻想翻覆掉這個年輕人的打拚成績，荒唐的罷免藉口成為報復性罷免的糖衣，絕不允許。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮與黨籍議員29日則一起到市場宣傳「反萊豬」、「罷黃捷」，他提到，民進黨蔡政府開放萊豬出賣台灣人民健康，國民黨反對民進黨蔡政府欺騙台灣人民，國民黨苦民所苦，啟動雙公投連署，「還我公投案」及「反萊豬案」，邀請市民朋友共襄盛舉一起響應連署；同時這次罷免議員一案，鳳山鄉親務必用民主的投票做出選擇。

另外，高雄市選委會表示，本次公辦電視罷免說明會，於今9時至10時進行現場直播，31日15時至16時重播，民眾可於高雄市有線電視公用頻道(第3頻道)收看，現場亦安排手語翻譯。另除了電視直播外，也會透過該會youtube網路直播，民眾在高雄市選委會官網及中選會官網上可看到罷免說明會之youtube直播。

(中時新聞網)