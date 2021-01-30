台股近一年來的漲勢，讓許多散戶瘋狂湧入，其中航運股受惠運價大漲，成了立志當「航海王」的股友們首選。不過陽明海運昨盤中出現有趣的多筆交易，連續14筆賣單都掛487張，不免有取諧音「是白癡」的暗諷之意，引起網友熱烈討論。

29日收盤前40分鐘，陽明一口氣出現14筆委賣，每一筆交易張數都是487張，成交價約20元。交易截圖在LINE群組流傳，網友笑稱應該是「海賊王」不爽陽明近來走勢疲軟，一怒之下大量拋貨。

陽明盤中出現14筆487張委賣，引起網友討論。（翻攝畫面）

陽明自去年8月以來大漲，股價從7月底的6.3元，飆到今年初最高32元，引爆「航海潮」。這兩周開始下跌，回到20元上下，29日收盤19.75元，與最高點相比幾乎腰斬。

若這14筆交易為同一人，他怒賣6818張，至少倒了1.3億元，網友驚訝財力雄厚之餘，猜測「這人是台灣人吧？老外應該不知道487是什麼意思」。

根據《自由時報》報導，稍晚市場傳出，「487交易」是當沖客進場先賣股，把陽明股價打到20元信心關卡以下後，再進場買股，「487」是罵其他陽明持股人。

(中時新聞網)