把方便當隨便令人心寒！一名護理師分享，病患要求幫買咖啡，遭拒之後竟指控他服務態度不佳，讓他忍不住大嘆，醫護不是客房服務，請每位患者配合。貼文引起網友討論，醫療不是服務業，要求買咖啡太讓人傻眼了，真的是刁民。

一名護理師在臉書社團《靠北護理師》發文表示，身為第一線醫護人員，照護病人是職責，他們要的不是有多少物資湧入，因為說真的，能真正分到第一線人員手中的又有多少？其實醫護人員要的是全民認同，「不要把我們妖魔化！」

該名護理師也提到，在醫院照顧隔離病患時，希望患者可以好好配合，並了解到護理師不是Room Service（客房服務），不要因為護理人員不幫你買咖啡，就控訴服務態度不好。

貼文立刻引發護理人員的共鳴，不少人分享自身經驗，「還遇過要求給換DVD或幫忙關燈，住院病人的要求，比飯店客人來的更ＸＸ」、「要酒的一律跟他說床尾有酒精乾洗手」、「還有要看電視、要看報紙、要充電線、要訂Foodpanda的，要求真的很多元」、「病患家屬要求介紹醫生資料，是把醫院當婚友社？」

許多網友則表示支持原PO，認為很多人真的會把「方便當隨便」，要求買咖啡真的太令人傻眼了，「刁民極致無恥，方便當隨便」、「一堆刁民」、「醫療不是服務業，把自己當客人的慢走不送」。

(中時新聞網)