台灣何時能取得新冠肺炎疫苗，一直是國人關注焦點，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日批，有些大國壟斷疫苗，甚至買到國家人口的4倍量，批評世界衛生組織（WHO）不夠力。針對台灣購買新冠疫苗，醫師蘇偉碩表示，台灣面臨取得疫苗困難與牽涉區域代理權問題，應該先從法規上著手解套從大陸輸入新冠疫苗的原則性許可，更先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法。

蘇偉碩接受港媒《中評社》採訪時提到，台灣在取得疫苗上的確是有困難，可能會牽涉區域代理權問題，不一定能和原廠購買，可能需透過代理商，若台灣只購買歐美疫苗，可能會遇到亞洲代理權握在大陸公司手上，台灣若限定只要有大陸代理、大陸製造、中資都不行的話，那疫苗選擇性就會減少。

目前全球皆傳出搶疫苗的情況，蘇偉碩表示，歐美等其他國家疫苗都會遇到大國壟斷，台灣可能面臨買不到的情況，不如先開一個門，只要大陸疫苗符合台灣安全法規，先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法，先把大陸疫苗發揮空間打開，再一視同仁和歐美疫苗拿去比較安全性、有效性、交貨穩定速度是否符合台灣需求，最後再來考慮價格，回歸比較平常的市場機制，對台灣是比較有利的。

有關台灣是否會進口大陸疫苗施打的問題，陳時中29日的最新回應是，需考量修改相關法律，且「這樣的條件是在沒有候選疫苗的情況。」亦即沒有疫苗可用，才會考慮引進，而國際疫苗進口時間只要確定，就會對外報告，「以免講得太多，被干擾的可能性變大，遇到問題會解決。」

(中時新聞網)