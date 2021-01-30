北京清華大學戰略與安全研究中心客座研究員、中國建設銀行研究院高級研究員余翔30日在陸媒《環球時報》撰文指出，2020年美國GDP萎縮3.5％，幅度比2009年金融危機對美國經濟的衝擊還要大。為推動美國經濟盡快走出危機，拜登政府除了繼續尋求國會批准經濟刺激計畫之外，一條重要途徑是與包括中國在內的國際社會重新修復關係，攜手共同抗疫，降低國際貿易和投資壁壘，繼續推動全球化。

文章表示，美國商務部經濟分析局近日發布資料，2020年美國全年GDP萎縮3.5％。這一幅度比2009年金融危機對美國經濟的衝擊還要大。除了政府支出和房地產市場外，幾乎所有經濟領域都出現衰退。占GDP比重超過2／3的消費者支出下降3.9％，創下1932年以來的記錄。失業率在4月達到驚人的14.7％，隨後開始下降，但到12月仍高達6.7％。新冠疫情使美國經濟損失900萬個工作機會，平均失業率達8.1％。

余翔稱，導致美國經濟陷入目前境地的一個重要原因是上屆政府的政策。川普空喊「讓美國再次偉大」口號4年，離任時留下一個貧困率增速打破50多年記錄，2020年下半年貧困人口增加800萬，社會高度分裂對抗的爛攤子。川普任期結束時，美國貿易赤字為6452億美元，較2016年增加了1429億美元。

文章認為，新一屆政府能否盡快推動美國經濟走出新冠危機泥沼還是未知數。拜登政府必須與疫情擴散和病毒變異賽跑，但是前任留下的新冠疫情防控資料不全、國內疫苗研發和生產嚴重滯後。拜登提出了龐大的經濟刺激計畫，雖然民主黨同時拿下國會參眾兩院，但對參議院的控制力不強。仍可能對相關立法形成阻撓。

余翔強調，為推動美國經濟盡快走出危機，拜登政府除了繼續尋求國會批准經濟刺激計畫之外，一條重要途徑是與包括中國在內的國際社會重新修復關係，攜手共同抗疫，降低國際貿易和投資壁壘，繼續推動全球化。

文章指，美中貿易全國委員會和牛津經濟研究院聯合發布的一項研究表明，美國的對華出口行業為美國市場提供了120萬個就業機會，僅採取逐步取消加徵關稅政策並推動雙邊貿易發展一項舉措，未來5年就將為美國帶來14.5萬個就業機會。未來10年內，中國的發展將拉動1／3的全球經濟增長，中國將成為世界經濟的重要引擎。如能加強中美經貿合作，不僅是短期內拜登政府振興美國經濟的理性和現實選項，也是一條促進共同繁榮之路。

(中時 )