女星「雞排妹」鄭家純擁有清純外型和傲人上圍，是許多人心中的女神代表，積極轉型的她不僅自創情趣品牌，還主持網路節目，不過她自曝昨晚主持尾牙時，遭到主辦公司老闆言語騷擾，不禁感嘆：「沒人來救，可能也沒人能救」，接著更爆料也曾被「大哥級」主持人和一名男歌手肢體騷擾，引起網友熱議。

雞排妹表示昨晚主持尾牙時，公司老闆幾杯黃湯下肚，便開始言語騷擾，自知不會有人出來解圍，只好忍著把整場流程走完，不影響員工們抽大獎的歡樂，接著便把主持酬勞捐出去，表示：「能做的就是把委屈自己賺來的錢，拿去幫助有需要的人」，接著加碼爆料曾被一位主持界大哥性騷擾，她表示當天錄完影後，主持界大哥跟來賓握手、拍肩擁抱，未料輪到她時，竟是整個身體撞上來，甚至到胸部被擠壓的程度，由於也沒說聲對不起，讓她一度懷疑對方是否是故意？最後強調：「他的形象非常好，說出來也沒人信他會做這種事」。

昨晚主持尾牙，主辦公司的老闆喝了幾杯酒後，講話開始不禮貌，在台上持續騷擾，把低級當有趣。 「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔。」 「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘。」 「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」 不只這些... 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年1月29日 星期五

此外更透露有次主持活動，流程不會和歌手有串場聊天，沒想到介紹該歌手上台要回後台時，對方要求她站在旁邊，接著左手前臂竟貼著她的屁股，由於旁邊都是空的沒有人，加上不小心碰到一定會道歉，讓雞排妹認定就是故意的，接著強調該歌手出道多年來形象良好，因此沒有人會覺得他是會性騷的噁男，不禁感嘆：「連比大部分人有話語權的我，都不知道該怎麼辦，能做的最多是寫在這，也沒有勇敢到可以說出人名」。

雞排妹自曝遭主持界大哥、男歌手性騷。（圖／雞排妹ili鄭家純臉書）

對此許多也曾被性騷的網友，紛紛留言回應：「要學會保護自己啊，遇到類似狀況應該即時說不」、「綜合職場上的各種考量，說的簡單做的很難，又要顧及對方是主管或資深同事，真的沒那麼容易」、「這種噁心真的會在心裡留一輩子，尤其職場女性根本不知道怎麼辦」，對這種「職場文化」大感無奈。

(中時新聞網)