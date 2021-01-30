吃到飽真的可以回本？一名網友指出，吃到飽餐廳多會提供知名品牌的冰，讓客人吃到爽，如果進去用餐專攻冰淇淋，會有機會把700元吃回來嗎？未料許多內行網友看了狂打臉，桶裝冰淇淋的成本低到誇張，別浪費力氣了，與其狂吞冰奶油，不如去吃海鮮、肉類讓自己開心。

一名網友昨在PTT上發文分享，有些吃到飽餐廳會標榜店內冰品是哈根達斯、莫凡彼等知名品牌，且一般來說都是讓用餐客人挖到爽，因此他好奇詢問，「如果進場就專攻這些冰淇淋，一個半小時吃完，有沒有機會把700元吃到回本呢？」

不少網友看完後，紛紛留言打臉原PO，「想太多！這種桶裝的成本很低，跟零售盒裝是不同等級」、「盒裝的才划算，桶裝便宜貨」、「業務容量的冰淇淋便宜到你無法想像」、「桶裝很便宜，別浪費力氣吃那個」、「拿冰淇淋市價來算成本就錯了」。

另也有許多網友表示，可能吃完一整桶冰就回本了，但都花錢去吃飯了，何必把自己弄得那麼辛苦呢？吃得開心比較重要，比起狂吞冰奶油，讓全身冷颼颼，不如去夾生魚片、海鮮或是肉類等食物，其實更有效率，也吃得比較愉快。

(中時新聞網)