美股投機亂象持續，大批散戶今天在網路券商鬆綁投資限制後搶進飆股GameStop，刺激股價飆漲68%；大盤賣壓則不斷加重，道瓊指數大跌620點，創3個月來最糟單週表現。

道瓊工業指數午盤跌勢加劇，終場重挫620.74點，跌幅2.03%，收在29982.62點。標準普爾500指數下跌73.14點，跌幅1.93%，收在3714.24點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫266.46點，跌幅2%，收在13070.69點。

美股未見昨天反彈勁道，道瓊指數一個半月來首度收在3萬點以下，本週與標普500指數都下挫3.3%，那斯達克指數週線跌幅則達3.5%。3大指數都創下去年10月以來最糟單週表現。

美股同步收月線，道瓊指數與標普500指數1月分別下跌2%、1.1%，4個月來首度月線收黑。那斯達克指數力守城池，月線上漲1.4%。

美股本週風雲變色，網路串連的散戶與藉放空牟利的避險基金對作，引爆多空激烈交戰。原本冷門的電玩零售商GameStop、戲院業者AMC等股票頓時成為熱門標的，交易爆量，股價劇烈震盪，引發市場、政壇與主管機關關注。

網路交易平台羅賓漢（Robinhood）昨天對多檔受散戶熱捧的股票設限，只能賣、不准買，GameStop與AMC股價應聲暴跌逾40%。今天情勢逆轉，羅賓漢開放散戶限量買進後買盤湧現，GameStop與AMC股價分別飆漲68%、54%。

在散戶力挺下，GameStop股價站回325美元，月線狂漲16倍。一度陷入破產危機的AMC單月股價漲幅逾5倍。

但市場人士憂心，GameStop等股價如繼續狂飆，恐在金融市場掀起連鎖效應，因放空而失血慘重的避險基金為籌錢可能被迫出脫其他資產。美股1月多次攻上歷史新高點，本益比水漲船高，散戶如今搶進艱困經營的GameStop與AMC，非理性狂熱令人憂心大盤泡沫化。

美國證券管理委員會（SEC）今天宣布調查多家券商限制交易的做法，並承諾保護散戶權益，留意市場上是否存在聯邦法規禁止的操縱行為。

其他個股表現方面，嬌生（Johnson & Johnson）公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗臨床試驗防護力66%後，股價下挫3.6%。諾瓦瓦克斯（Novavax）股價則在疫苗試驗防護力89%消息激勵下飆漲65%。

科技權值股表現低迷。蘋果公司（Apple）股價下挫3.7%，本週跌幅擴大到5.1%。微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）跌幅都超過2.5%。

費城半導體指數下跌1.64%。台積電美國存託憑證（ADR）下挫3.4%，本週跌幅達5.9%。

在聯邦準備理事會（Fed）超寬鬆貨幣政策支撐下，美股去年挺住疫情考驗，標普500指數全年漲幅逾16% 。但在美國疫苗施打進度不如預期、變種病毒株威脅增加的情況下，美股續漲面臨考驗，GameStop掀起的散戶投機潮更令許多投資人坐立不安。

隨著盤勢震盪加劇，素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天大漲9.5%，1月累計漲幅達45%。

經濟數據方面，美國商務部公布，去年12月全美消費支出下滑0.2%，民間消費因冬季疫情惡化連兩個月衰退，拖累經濟復甦。但單月家庭所得成長0.6%，為疫情受到控制後景氣回溫打下基礎。

(中央社)