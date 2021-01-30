【愛傳媒陳玲玲專欄】小時候沒有吃一口這裏的糕點就不算過年！

要過年了，上七十多年老店「劉仲記」買小時候過年必吃的玫瑰瓜子、玫瑰酥糖、桂花雪片糕、桂花條糕、冬瓜糖⋯⋯老派過年，懷念的童年滋味，一次買齊！

這裡藏著許多江南風味糕點，是外省長輩們的鄉愁，也是當年官太太們一面方城之戰，一面享用的精細茶點！令人想到電影《色戒》。

劉仲記罕見的糕餅，至今依然自製！在采芝齋、國際麵包店相繼歇業，老店的堅持和，早已是臺北街頭的珍貴一景。

食物是一種情感與記憶。有人說這裡是「外省掛」的鄉愁所在。攤位架上擺滿了叫人懷念的江南風味蘇式傳統糕點：倫教糕、桂花條糕、核桃雪片、玫瑰酥糖、黑麻酥糖、桃酥等。

中國江南地區自古以來文人雅士雲集，居民愛吃能吃更懂吃，習慣大量運用桂花、玫瑰、糯米、白糖，混合核桃、棗泥、豆沙，所製作的糕點特別出色，無一不是作工精密、外型口感都精美絕倫！

劉仲記保有江南風味的傳統糕點，古色古香很迷人！

桂花條糕據說是許多美食家的心頭好，以糯米作皮，以豆沙為餡，內裹薄敷桂花醬，捲成細細長長一條，清雅爽口！

孝感麻糖是來自湖北孝感市的傳統點心，扁扁長長如梳子的形狀，相傳是進奉給皇上的貢品。以糯米、芝麻、綿糖為主料，加進桂花、桔餅、紅絲。

核桃雪片糕，將糯米粉炊蒸後，揉入桂花、糖、鹽調味，再混入切碎的核桃，切得極為細薄，滋味微甜帶鹹！

芝麻酥糖、玫瑰酥糖，粉嫩、多元的口感與厚重風味、麥芽糖伴隨芝麻香氣，每一口咬下去還會有些不同層次的口感！

是用麥芽糖將糖粉一圈一圈慢慢捲起，再添加玫瑰露或芝麻粉調味，十分費工！感受到劉仲記手藝與特色！層層疊疊各有香氣層次，一片一盅茶。

少見的玫瑰瓜子，這種瓜子炒的較久，口感更香脆，加入玫瑰露和奶油，瓜子帶有玫瑰香和淡淡甜味。

玫瑰瓜子有獨特的玫瑰香，嗑開硬脆的籽殼需要技巧。

玫瑰瓜子也完全不同於台灣常見的甘草瓜子，較為圓凸的身形，香氣馥郁，質地相當硬脆。如果會嗑，嗑的人同樣風雅綽約，不過會嗑，咬得一嘴碎殼，殼肉難分。

松仁糕，鬆軟的甜蜜口感，許多層次的香氣還有淡淡桂花香，只覺得甜品能做成這樣真的很厲害。

香酥鍋粑吃起來真的很脆，有帶點淡淡的鹹味，很容易就一片接著一片，是許多人童年的回憶。還可以做三鮮鍋粑。

倫教糕，僅簡單以米和白糖製成，帶淡淡酒釀香據傳是明朝時順德倫教的小販蒸鬆糕時，一時失手灑了粉，結果蒸出來的鬆糕反而質地晶透、口感Q彈爽滑，自此成名。

今天沒有買到，老師傅退休了，沒有傳承！劉仲記的糕點不如法式甜點甜度那麼高且容易讓人驚艷、甚至也沒有藝術品般的外觀與色彩搭配。

相當有深度的風味與特色！樸素又罕見的傳統點心，最能讓人感受到年味！

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(中時新聞網)