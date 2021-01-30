罷捷決戰日倒數 文山伯籲「別讓歹鬼帶頭」

無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，今日也進行電視說明會，罷捷案領銜人劉辰芳與黃捷本人都到場。但這場罷捷案究竟是如何成形的？

回顧黃捷的成名與遭罷免烽火燒身，皆源自2019年5月3日高雄市議會質詢期間，對時任高雄市市長韓國瑜「翻白眼」，長相亮麗的黃因此有了「白眼女神」稱號。罷捷投票在即，《中時新聞網》整理黃的個人小檔案、罷免時間軸，並「精選」黃捷與罷捷總部間的「新仇舊恨」，讓讀者了解她走到今天這一步之脈絡。

罷捷總部指控高雄市議員黃捷之「5大罪狀」。（圖／合成圖，素材取自黃捷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

針對罷免黃捷原因，罷捷總部羅列出「5大罪狀」：

1、「問政未盡議員之職責」

罷捷總部指控，黃捷上任以來對鳳山毫無建樹，反倒熱衷上節目、接受活動邀約，發臉書與IG等社群積極度遠勝過做實事，簡直把議員當成「網紅」。此外，黃本身已出櫃，不僅對力挺同志態度毫無保留，更高調出席各場同志活動，讓罷捷總部質疑，黃的所作所為根本是想把高雄打造成「同志城市」。

黃捷則在答辯書中回應，自己任內盡心盡力，本於就事論事、理性嚴格原則監督政府，這是人民所賦予的責任；若縱容韓國瑜市府團隊，無視市民權利、恣意妄為，才是真正對不起高雄。

2、「扭曲事實，罔顧民意」

罷捷總部指控，黃捷在高雄市議會表決瘦肉精零檢出時「落跑閃退」，事後又一再迴避相關質疑，不願正面回應；若黃仍不願回應，那就證明了「毒豬傷害老百姓，黃捷落跑沒人性」，呼籲她早點出來面對。

黃捷並未在答辯書中回應此指控，但曾在臉書上喊話「因應美牛、美豬開放我們須盡責監督」、「底線是健康不能被交換」，並表示開放政策是台灣爭取國際地位、加強經貿交流是台灣當前不得不的選擇，強調自己會提案給教育局，在各校辦理營養午餐團膳招標的制式合約中，明訂「食材不可使用含有萊克多巴胺的美豬及其加工品」，亦會與高雄市長陳其邁討論相關配套措施。

3、「面對任何事情，雙重標準」

罷捷總部指控，黃捷面對任何事情均以「政治利益」作為出發點，包括在質詢韓國瑜時態度「太兇」，並放大鏡檢視韓的一切言行、不斷找碴，儼然是想「蹭韓」增進個人聲量，視議員問政為個人做秀，與質詢他人態度呈強烈反差。

黃捷則在答辯書中回應，自己上任三個會期以來，連續獲得高雄市公督盟評鑑為「十大問政優質議員」，可見自己未曾怠忽職守，不辜負鳳山人所託；她也會以專業理性的標準來看待現任政府。

4、「沒有禮義廉恥可言，不配成人民表率」

罷捷總部指控，黃捷在已故高雄市議會議長許崑源告別式上化濃妝、面無哀容，可見做人不厚道、沒有禮義廉恥可言，不配成為人民表率。

黃捷則在答辯書中回應，這是個「這是個哭笑不得的理由」，她無法接受罷捷總部以此理由，認定她不足以代表民意。

5、「干預他國內政，將國家安全陷入危險之中」

罷捷總部指控，黃捷身為中華民國議員卻公開贊助反送中行動，恐被大陸認定是反送中背後贊助者；何況香港屬於中國領土，新版《國安法》規定贊助境外敵對勢力，可處三年以上有期徒刑，黃的舉動更陷高雄於未來被清算的危險中；罷捷總部更批，黃身為地方議員卻關心香港遠勝鳳山，罔顧民意又未盡本份。

黃捷則在答辯書中回應，這個指控可能是所有理由中唯一可能成立者，但她仍會秉持兩年來的理念，持續支持香港人民爭取基本的權益與自由生活，也盼罷捷總部能放下歧見，共同譴責暴行、捍衛民主自由的普世價值。

高雄市議員黃捷之「罷免時間軸」。（圖／合成圖，素材取自黃捷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

高雄市議員黃捷個人小檔案。（圖／合成圖，素材取自黃捷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

(中時新聞網)