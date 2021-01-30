【愛傳媒獠次郎專欄】台南不愧是美食之都，真的到處都是美食，就連我一早經過南區，順路想找個早餐吃吃，隨便瞎晃都能吃到名店。

莫看這店面普普通通，就像一般家庭式的小吃，卻是台南三大麵店之一，與「香圃麵館」齊名的「國棟麵店」。

而他們家最大的特色就是簡單、便宜，種類並不繁雜，只提供滷味、乾麵、湯麵、餛飩等餐點，麵條也是白細陽春麵條，沒有麻醬、肉燥，僅簡單用自家秘傳醬汁調味，然後麵上頭放二片豬肉片與韭菜，就是一碗簡簡單單的乾麵。

但這樣的簡單卻不平凡，充分的攪拌後，滑溜軟Q的麵條佐上用豬油所調製的鹹香醬汁，香氣隨之撲鼻而來，大口吃下，在嘴中越嚼越唰嘴。

敢吃辣的，千萬別錯過店家的招牌辣油，不僅香辣開胃，吃起來更是過癮，美味也更加分。

雖然他們家麵的種類不多，但他們家滷味的種類卻是非常的多，除了一般的豆干、海帶、肉皮外，還有豬肝、豬腳等，而且滷汁不死鹹，搭配麵條吃起有相輔相成的作用，順口不油膩。

吃到最後再來上一碗餛飩湯，餛飩個頭不大，但口感扎實，湯頭也相當好喝，這樣飽足的一餐卻不貴，所以鄰近學生常來光顧，真的是便宜又美味。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

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(中時新聞網)