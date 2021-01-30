Nets say Kevin Durant (injury recovery) has been ruled out tonight vs. Oklahoma City. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 29, 2021

《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，籃網當家球星杜蘭特將因腳跟阿基里斯腱恢復為由，宣告不打今天籃網與雷霆比賽，也讓籃網三巨頭再次沒法到齊，不過快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治結束隔離，今天都將上場面對魔術。

先前杜蘭特就曾用同樣理由宣告缺陣，不過當時是背靠背比賽，這次會選擇徒然讓他輪休，主因仍是籃網前役跟老鷹打到2度延長才分勝負，杜蘭特也打了42分鐘，籃網總教練納許當然希望讓他休息一下，就算今天對手是他老東家雷霆。

杜蘭特本季拿下場均30.5分、7.5籃板及5.5助攻的亮眼成績，證明自己完全不受腳跟嚴重傷勢影響，不過畢竟他在上個球季完全沒打，如今本季平均上場時間卻衝到37分鐘左右，為了保護他的腳跟，籃網本季可能隨時都會讓他輪休。

至於里歐納德、保羅喬治兩名快艇球星，先前突然宣告因為觸發聯盟健康與安全守則，造成必須接受隔離5天結局，也讓兩人缺席了2場比賽，快艇也很爭氣拿到1勝1敗，如今兩大球星可望重新上場，相信會把隔離悶氣發洩在魔術身上。

(中時 )