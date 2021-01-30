大陸央視新聞30日報導，國際貨幣基金（IMF）最新報告《世界經濟展望》，預測2021年中國經濟將強勢復甦，GDP增速將達到8.1％。IMF總裁格奧爾基耶娃接受央視《新聞1＋1》連線採訪時表示，IMF對此預測主要有三個原因：中國有效遏制疫情傳播、政府公共投資巨大、央行提供了流動性。不過，疫情還會持續一段時間，政府還需要繼續提供政策支持，確保強勁增長。

除了預測中國，IMF《世界經濟展望》也預測了2021全球經濟增長5.5％，但仍存在不確定性。

格奧爾基耶娃認為，2021年的經濟預測取決於多種因素，包括疫苗的供給情況、強有力的貨幣政策和財政政策支持。財政措施總額達到14兆美元，為世界經濟提供助力；通過採取一些減少疫情風險的措施包括戴口罩、保持社交距離等讓疫情之中還能夠保持經濟運轉。

她說，但要強調2021年確實還有很大的不確定性。因為出現了變異病毒，還在積極研製相關疫苗與病毒爭分奪秒。同時各國的經濟復甦並不均衡，有150個國家或地區的經濟無法在2021年恢復疫情前水準，有110個國家的經濟甚至無法在2022年恢復疫情前水準。

格奧爾基耶娃表示，疫情確實會給世界經濟發展帶來後遺症：國家內部和國家之間的不平等加劇。有一些行業例如數位經濟、高科技和不需要人員接觸的製造業正在迅速恢復，甚至比疫情前發展更好。但有些行業受到重大衝擊，例如需要人員接觸的行業。低技能勞動者、婦女和初入職場的年輕人也受到很大負面影響。

格奧爾基耶娃稱，正視疫情帶來的失業問題，IMF提出三種解決方案，一是提供失業救濟，幫助人們在疫情結束之前暫時過渡；二是提供新技能培訓的機會，讓更多人能夠在蓬勃發展的行業就業；三是進一步投資創造更多工作機會的行業，應對氣候變化、綠色發展方面的行業，往往也能提供很多就業機會。

對於中國在未來全球經濟發展中將起到什麼作用。格奧爾基耶娃強調，通過開放外國對華投資，中國獲得了更多的發展。目前中國的金融行業也在逐漸開放，她堅信這將對中國有利。在制訂經濟進一步開放的關鍵政策方面，IMF非常樂意為中國的決策者提供支持。中國有很大的進口需求，扮演著非常重要的角色，其他國家通過向中國出口促進了自身增長，中國也在其他方面發揮極其重要的作用。

格奧爾基耶娃說，隨著中國的經濟發展和金融系統的進一步開放，人民幣已變得更加國際化。中國將繼續採取這種開放的態度，同時人民幣將發揮更大的作用。如果人民幣要成為完全可兌換貨幣，中國需要完全開放資本帳戶，這是中國自己選擇並將繼續努力的方向。

(中時 )