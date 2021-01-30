立法院院會昨天通過台中綠委蔡其昌的提案，呼籲台電於2035年將台中電廠全部燃煤機組除役，但卻封殺了在野黨提出讓更老的高雄興達電廠燃煤機組也於2年內除役的提案，對此環團發表聲明，質疑民進黨把南部人當三等國民，更痛批17名南部的民進黨立委裝聾作啞。

台灣健康空氣行動聯盟、南部反空污聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台南社大環境行動小組、高雄健康空氣行動聯盟、屏東環保聯盟共同發表聲明聲明表示，針對立法院29日通過 蔡其昌提案主決議，執政黨形同許可中火續燒煤15年，興達燃煤未立即停止，他們深感遺憾與失望。

環團表示，蔡其昌的主決議提出中火使用30年除役，然而已運轉35-39年的興達電廠的4座老舊燃煤機組，依照執政黨邏輯早該立即除役，但卻仍容許興達繼續燒煤殺人，難道南部人真是三等國民？

環團表示，執政黨高雄立委 邱志偉、邱議瑩 曾簽署興達煤電2020年除役承諾，為何29日8名高雄綠委趙天麟、劉世芳、李昆澤、賴瑞隆、許智傑、林岱樺不相挺為高雄，共同聯合達成邱志偉的過期承諾？為何台南綠委 林俊憲、王定宇、陳亭妃、林宜瑾、郭國文、賴惠員；屏東綠委 鍾佳濱、莊瑞雄、周春米也不為在地民眾健康出聲？環團痛批興達燃煤傷人命，綠委卻集體裝聾啞！

環團還說，如今南部三位縣市長 黃偉哲、陳其邁、潘孟安不為立即實現興達煤電除役發聲，愧為地方首長，尤以高雄市長陳其邁曾主張興達提前除役解決空污，今日卻默不作聲？更有甚者，行政院長蘇貞昌出身屏東，卻視而不見空污奪命，高屏台南同命相連，為上者枉顧南北生命健康差距的極度分裂，難道南部人就該「站尾包衰」嗎？興達煤電立即除役，不能再等了！懇求全民搶救南部人！

(中時 )